Două persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma impactului dintre o autoutilitară și o căruță în comuna ieșeană Scânteia.

Potrivit ISU Iaşi, un bărbat de 50 de ani şi unul de 21 de ani se aflau în stare de inconștiență la sosirea echipajelor medicale, la scurt timp fiind declarați decedați.

De asemenea, calul care tracta căruţa a fost găsit mort la locul evenimentului.

Grav rănită, tânără de 18 ani din atelaj a fost transportată la spital.

Victima este însărcinată în două luni şi are multiple traumatisme, relatează Radio România Iași.

Un bărbat a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie cu politraumatisme, iar la o unitate medicală a ajuns și şi şoferul autoutilitarei.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.