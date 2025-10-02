Cincizeci de sportivi, inclusiv fotbalişti, antrenori, boxeri şi jucători de cricket, au semnat o scrisoare prin care solicită Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) să excludă Israelul din competiţiile internaţionale pentru genocidul pe care îl comite în Gaza, scrie EFE.

Printre semnatarii acestui document se numără Anwar El Ghazi, fost jucător al echipei Aston Villa, concediat de Mainz pentru că şi-a exprimat public sprijinul pentru Palestina, Cheick Doucoure de la Crystal Palace, Hakim Ziyech (ex-Chelsea), Sam Morsy de la Ipswich Town, Nigel Pearson, fost antrenor al echipei Leicester City, fostul jucător englez de cricket Mooen Ali şi boxerul Zak Chelli.

În această scrisoare, văzută de The Athletic, sportivii susţin că sportul nu poate ”rămâne tăcut atunci când sportivi şi civili, inclusiv copii, sunt ucişi în masă, fără discriminare, în Gaza”.

Documentul aduce, de asemenea, un omagiu fotbalistului Suleiman al-Obeid, cunoscut sub numele de Pele palestinian, care a fost ucis de forţele militare israeliene în timp ce se afla în Gaza în aşteptarea ajutorului umanitar.

Mohamed Salah, starul lui Liverpool, a criticat UEFA pe reţelele de socializare pentru lipsa de informaţii despre moartea lui Suleiman al-Obeid: ”Ne puteţi spune cum, unde şi de ce a murit?”

”Facem apel la UEFA să suspende imediat Israelul din toate competiţiile până când acesta respectă dreptul internaţional şi opreşte uciderea civililor şi foametea. Sportul nu poate fi neutru în faţa nedreptăţii. A rămâne tăcut înseamnă a accepta că unii oameni contează mai puţin decât alţii. Credem în dreptate pentru toate naţiunile şi pentru toţi oamenii, dreptate fără standarde duble. Este o obligaţie pentru toate organizaţiile sportive să ia măsuri împotriva echipelor sportive care reprezintă o ţară despre care comisia Naţiunilor Unite a concluzionat că comite genocid împotriva palestinienilor din Gaza”, se arată în scrisoarea sportivilor.

Săptămâna trecută, opt experţi ONU, inclusiv raportorul pentru Palestina, Francesca Albanese, au cerut FIFA şi UEFA să suspende echipa naţională a Israelului din competiţiile internaţionale ”ca răspuns la genocidul continuu din teritoriul palestinian ocupat”.

Cei care sunt în favoarea suspendării Israelului dau exemplul Rusiei, care a fost exclusă din competiţiile europene de la invadarea Ucrainei din 2022.

Experţii ONU au explicat că boicotul ”trebuie să fie îndreptat către statul Israel şi nu către jucători individuali”, deoarece aceştia nu pot suporta consecinţele deciziilor guvernului lor. Prin urmare, nu ar trebui să existe nicio discriminare sau sancţiune împotriva sportivilor pe baza originii sau naţionalităţii lor.

”Echipele naţionale care reprezintă statele care comit încălcări masive ale drepturilor omului pot şi ar trebui să fie suspendate, aşa cum s-a întâmplat în trecut”, au adăugat experţii ONU.

Marţi, fanii lui Galatasaray au afişat mai multe pancarte în sprijinul Palestinei, cerând libertatea acestui popor şi încetarea violenţei şi a uciderii copiilor. Aceste manifestări au avut loc în timpul meciului din Liga Campionilor împotriva lui Liverpool.

