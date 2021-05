La data de 08 mai ac, polițiștii Biroului Rutier au depistat un bărbat, de 59 ani, care in timp ce ar fi condus un auto pe strada Bucium, din mun. Iasi, dinspre aleea de acces in parcarea unui imobil către strada Atelierului, ar fi acroșat un auto parcat.

In urma testării alcoolscopice, a rezultat valoarea de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge in vederea stabilirii alcoolemiei.

In cauza se efectuează cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui auto sub influența alcoolului sau a alt or substanțe.

Sursa: Realitatea de Iasi