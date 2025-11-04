„În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 ani, a fost declarată decedată”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Potrivit Poliției Prahova, traficul este restricționat pe banda nr.1 pe sensul de mers către Ploiești.