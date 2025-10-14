Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază, în oraşul Târgu Frumos, la ieșirea către Iași. Două persoane au fost rănite după ce un autoturism a părăsit șoseaua și a urcat pe un sens giratoriu.

”În cursul acestei zile, echipajele Detaşamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit la un accident rutier produs în zona sensului giratoriu din apropierea staţiei Lukoil, în care a fost implicat un autoturism ce a părăsit partea carosabilă, trecând peste bordură. În urma evenimentului au rezultat două victime, ambele conştiente, dintre care una a fost încarcerată”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi.

La locul accidentului au ajuns imediat mai multe echipaje de intervenție: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Victima rămasă prinsă în autoturism a fost eliberată în siguranță de pompieri și predată conștientă echipajului medical, fiind transportată de urgență la spital.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat de coliziunea spectaculoasă de la sensul giratoriu.