Rareș Bogdan amenință cu declanșarea unei crize alimentare dacă România nu e primită în Schengen. Liberalul a susținut în plenul Parlamentului European un discurs vehement la dezbaterea dedicată aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen.

Am încercat să explic celor care, pe nedrept, țin România departe de Schengen. Am venit după două discursuri care au vorbit despre corupția în România, despre infrastrucrură, au fost propuse sancțiuni pentru modul în care au vorbit despre România. Cu excepția celor doi, restul au avut discursuri apreciative și au spus că este dreptul României să intre în Schengen pentru modul în care a evoluat din punct de vedere al statului de drept și cum a sprijinit Ucraina.

Eu am încercat să explic că este nedrept să se comporte așa și să arăt pericolul că un popor care este profund european poate acționa emoțional. Nu se poate juca nimeni cu România.

Ceea ce am văzut astăzi la Strasbourg îmi dă speranțe. De-a lungul istoriei, am furnizat plus valoare Europei. Este cazul să ne reafirmăm la nivel european propria identitate”, a declarat Rareș Bogdan, miercuri seara, la Realitatea PLUS.