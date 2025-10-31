Deputatul Alexandru Muraru, cel care a cerut recent arestarea lui Călin Georgescu, lansează un nou atac, de această dată împotriva liderului AUR, George Simion. Într-o postare pe rețelele sociale, Muraru îl numește pe Simion „un huligan” și afirmă că acesta nu merită protecție din partea Serviciului de Pază și Protecție.

„După ce ani la rând a instigat la ură și violență, George Simion se plânge că ar fi victimă și cere protecție de la statul român, pe banii cetățenilor. Solicită mașini blindate și gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist nerușinat”, a scris deputatul liberal.

Muraru a acuzat liderul AUR că „a făcut carieră din violență și scandal”, amintind incidentele din Parlament, agresiunile asupra jurnaliștilor și acțiunile violente ale simpatizanților formațiunii. Deputatul a mai spus că este o „cerere aberantă” ca statul să asigure protecția unui politician cunoscut pentru comportamente agresive.

El a cerut public Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) să respingă solicitarea lui Simion de a beneficia de protecția SPP, susținând că ar fi „un precedent periculos” ca un agresor să fie păzit de oamenii statului.

„Dacă se simte amenințat, să își plătească pază privată, nu să ceară protecția celor pe care i-a insultat și bruscat ani la rând”, a adăugat Muraru, care este fratele ambasadorului României în Statele Unite.

În finalul mesajului, deputatul afirmă că România „nu are nevoie de spectacolul grotesc al unui huligan care pozează în victimă”, ci de politicieni responsabili, care respectă legea și instituțiile statului.