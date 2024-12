Realitatea Plus – ultima redută în lupta pentru adevăr. Nu ne opriți, nu ne îngenuncheați! România, țara pe care o iubim și pentru care ne luptăm zi de zi, trece printr-o încercare fără precedent. În această seară, o decizie revoltătoare a Consiliului Național al Audiovizualului a hotărât să reducă la tăcere Realitatea Plus, televiziunea poporului. Dar să fie clar: nimeni și nimic nu ne va opri! Noi nu ne predăm!

De-a lungul anilor, am fost scutul care a protejat adevărul. Am fost sabia care a tăiat minciuna și corupția. Am fost vocea care a spus lucrurilor pe nume atunci când alții au tăcut. Iar pentru asta, suntem atacați. Pentru că am avut curajul să spunem adevărul, pentru că ne-am pus în calea Statului Paralel, am devenit ținta lor. Decizia CNA de a întrerupe emisia noastră timp de 10 minute nu este întâmplătoare. Membrii CNA sunt săgețile Statului Paralel, aruncați în această grupare cu un singur scop: cenzurarea dreptății. Ei nu sunt acolo pentru a apăra interesele cetățenilor, ci pentru a servi celor care îi numesc politic, celor infiltrați în sistemul Statului Paralel, care își doresc să controleze totul – inclusiv adevărul pe care voi aveți dreptul să-l cunoașteți.

Aceasta nu este o sancțiune legitimă, ci încă o încercare disperată de a aduce la tăcere postul nostru de televiziune. Aceasta nu este doar o luptă profesională, ci și una personală.

Ieri v-am arătat adevărul despre tatăl meu, Maricel Păcuraru, care, după 10 ani de suferință, și-a recâștigat dreptatea. Tribunalul București a anulat miercuri condamnarea la închisoare care i-a furat libertatea și demnitatea. Zece ani în care a trăit o nedreptate cumplită, zece ani în care s-a luptat cu un sistem care nu a vrut să vadă adevărul. Zece ani pentru ca justiția să recunoască ceea ce noi am știut mereu: a făcut pușcărie degeaba!

La fel cum am așteptat 10 ani să se facă lumină în acest caz, la fel suntem siguri că și acum, decizia CNA de a întrerupe emisia Realității Plus va fi desființată.

Această încercare de a ne reduce la tăcere este nedreaptă și abuzivă, dar adevărul va ieși la lumină. Avocații noștri luptă în aceste momente pentru libertatea noastră, pentru dreptul vostru de a fi informați, pentru ca Realitatea Plus să continue să fie vocea poporului.

Astăzi, ni se cere să tăcem. Să ne înclinăm capetele. Dar noi spunem: NU! Nu vom ceda în fața șantajului, nu vom ceda în fața imposturii, nu vom lăsa poporul român fără adevăr! Realitatea Plus nu este doar o televiziune. Este o fortăreață, o ultimă redută în lupta pentru libertatea de exprimare.

Familia Păcuraru și familia Realitatea sunt în această luptă până la capăt, pentru voi, cei care ne-ați fost alături în fiecare moment.

Membrii CNA sunt doar unelte ale Statului Paralel, dar adevărul este mai puternic decât orice manipulare. Ei pot încerca să ne oprească, dar nu ne pot învinge!

La ora 19:00, vă chemăm să fiți alături de noi. Să arătăm împreună că România nu se predă. Că poporul nu se lasă redus la tăcere. Aprindeți televizoarele, intrați pe Realitatea Plus, arătați că nu suntem singuri în această luptă.

Statul Paralel poate să lovească, dar nu ne poate îngenunchea. Șantajul lor nu poate învinge curajul nostru. Impostura lor nu poate stinge flacăra adevărului. Astăzi, luptăm pentru noi toți. Luptăm pentru voi, pentru copiii voștri, pentru viitorul acestei țări. Și vă promitem: nu vom abandona! Vom fi aici, zi de zi, luptând pentru adevăr, luptând pentru România! La ora 19:00, solidaritatea voastră va fi mesajul nostru către toți cei care cred că ne pot înfrânge. Poporul are dreptate. Și poporul va câștiga. Pentru adevăr. Pentru voi. Pentru România. Realitatea Plus merge înainte!