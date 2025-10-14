Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intră într-o nouă etapă de acțiune împotriva marilor datornici și a firmelor cu restanțe vechi la bugetul de stat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat crearea unei Divizii de Operațiuni Speciale, o structură dedicată investigării cazurilor complexe de fraudă și evaziune fiscală.

Noua unitate are ca obiectiv principal recuperarea sumelor restante din marile dosare care au stagnat ani la rând, dar și verificarea sectoarelor economice cu risc ridicat de nereguli financiare.

„Am dispus înființarea unei Divizii de Operațiuni Speciale care a început deja să investigheze zonele cu potențial ridicat de fraudă și evaziune fiscală. Ne concentrăm asupra marilor datornici, asupra celor care au datorii eșalonate de ani de zile și asupra dosarelor care au trenat prea mult timp”, a declarat Alexandru Nazare într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Prioritățile noii structuri: transparență, eficiență și recuperarea datoriilor

Potrivit ministrului, divizia acționează sub coordonarea directă a președintelui ANAF, Adrian Nica, și are un mandat clar: să clarifice situațiile financiare ale companiilor cu restanțe majore și să intensifice controalele în domeniile vulnerabile.

„Este un efort concentrat pe sectoare susceptibile de fraudă. Lucrăm cu oameni experimentați, profesioniști care vor să redea credibilitatea ANAF în fața contribuabililor”, a precizat Nazare.

Oficialul a subliniat că primele rezultate sunt deja vizibile, semn că direcția aleasă este una corectă. Totodată, a reiterat importanța digitalizării și a profesionalizării sistemului fiscal, factori esențiali pentru modernizarea instituției.