Jurnalista Anca Alexandrescu anunță că va urma un adevărat Armaghedon pentru generalul Florian Coldea. După ce a încercat să obțină noi date de la generalul negru, venit la secția de poliție unde se află sub control judiciar, realizatoare emisiunii “Culisele Statului Paralel” a precizat că va urma un val de denunțuri împotriva caracatiței construite în jurul generalilor Coldea și Dumbravă.

“L-am întrebat de ce nu este la fel de vorbăreț ca pe aeroportul din Dubai, când m-a făcut și ticăloasă, l-am întrebat ce legătură are cu Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțis, l-am întrebat când vine la emisiunea mea și a zis că va veni când va fi cazul. Cred că i-a picat fața când m-a văzut, l-am întrebat dacă imobilul în cate locuiește este al lui sau este închiriat de la Wilbroook? Așa cum am spus aseară în emisiune, această casă a fost construită încă din 2006, este un complex aflat în apropierea celebrei vile T14, unde Florian Coldea a locuit, împreună cu familia, cât timp a fost în funcție la SRI. Eu am luat-o pe urma acestei povești pentru că, dacă vă aduceți aminte, postul Realitatea Plus a fost dat afară din sediul Wilbrook, așadar se pare că nimic nu este întâmplator,” a afirmat Anca Alexandrescu.

URMEAZĂ UN VAL DE DENUNȚURI, CARACATIȚA LUI COLDEA E TORPILATĂ DIN TOATE PĂRȚILE

Realizatoarea “Culiselor Statului Paralel” a mai afirmat că ceea ce există acum la DNA împotriva generalului ar fi doar vârful aisbergului.

“Din informațiile pe care le am, azi la DNA va fi forfotă mare, va veni și omul de afaceri Cătălin Hideg, este posibil să fie depus un alt denunț împotriva lui Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțis, este vorba despre o persoană care dorea să construiască un casino, de asemenea eu voi veni mâine cu o altă persoană care dorește să depună denunț tot împotriva acestor personaje.

Din informațiile pe care le am din alte surse, chiar și omul de afaceri Gruia Stoica (GFR) va depune un denunț, vor fi dezvăluiri în cascadă”, a precizat Alexandrescu.

