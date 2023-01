Documentele au fost solicitate de DGA în urma depunerii unei reclamaţii.

“După cum am informat printr-un comunicat de presă din data de 29 decembrie 2022, serviciile de organizare a spectacolului au fost încredinţate, printr-o procedură de achiziţie simplificată prevăzută de legislaţia în vigoare, către R & A Events & Concerts SRL-D, pentru o sumă totală de 553.700 lei, fără TVA, care a inclusiv artişti, scenotehnică, cazări, deplasări, taxe etc. Potrivit contractului menţionat, spectacolul a inclus focuri de artificii. Aşa cum am anunţat, “în funcţie de condiţiile meteorologice şi tehnice”, evenimentul ar fi putut include şi un spectacol de lumini cu lasere şi drone”, se menţionează în comunicatul Primăriei Iaşi.

Conform aceleiaşi surse, după semnarea contractului, firma a notificat municipalitatea că, “dat fiind timpul prea scurt şi întrucât nu erau întrunite condiţiile tehnice şi meteorologice necesare, nu poate organiza şi spectacolul de drone”.

“Ca urmare, suma aferentă spectacolului de drone, de 83.200 lei, fără TVA, a fost scăzută din valoarea contractului şi, evident, nu va fi achitată. Restul serviciilor prevăzute în contract au fost onorate”, se precizează în documentul de presă al Primăriei Iaşi.

“Reţeta” pentru organizarea Revelionului în Iaşi

Presa locală a scris marţi că în fiecare an Primăria Iaşi aplică aceeaşi ”reţetă” pentru organizarea Revelionului, lansând pe ultima sută de metri o procedură ”netransparentă” de achiziţie. Pentru Revelion, procedura a fost anunţată miercuri, 21 decembrie, achiziţia având o valoare de peste 100.000 euro (fără TVA). Practic, firmele interesate au avut la dispoziţie doar zilele de 22 şi 23 decembrie pentru a pregăti oferta, întrucât termenul de depunere a fost 27 decembrie ora 11.00, iar zilele de 24, 25 şi 26 au fost nelucrătoare.

Mai mult, scriu jurnaliştii ieşeni, caietul de sarcini a cuprins inclusiv numele artiştilor, iar unii dintre aceştia sunt colaboratori ai lui Radu Groza, cel care controlează firma care avea să câştige contractul. Totodată, Consiliul Local a votat în ultima şedinţă ca spectacolul de Revelion să includă şi un spectacol de lasere şi drone, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Sursa: Realitatea de Iasi