MAE – trambulină profesională pentru Ciprian Ciucu? Cum au sprijinit fondurile UASD ascensiunea unui lider politic

În perioada 2014–2017, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a gestionat, prin Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare (UASD), circa 2 milioane de euro anual, alocați pentru proiecte în Georgia, Armenia și Republica Moldova, parte a contribuției României la Asistența Oficială pentru Dezvoltare (AOD).

În același timp, Ciprian Ciucu – în prezent politician de prim-plan și candidat la Primăria Capitalei – era director al Centrului Român de Politici Europene (CRPE), organizație care a beneficiat de o parte semnificativă din aceste fonduri, notează ziaruloperativ.ro

UASD: o structură-cheie în MAE

UASD se ocupa de:

definirea politicii AOD

gestionarea proiectelor internaționale

selectarea ONG-urilor partenere

Persoană responsabilă cu avizarea proiectelor:

Ramona Gherghe, șef UASD (2014–2017).

Parteneriate și beneficiari

Proiectele au fost implementate în mare parte prin:

UNDP – Bratislava Regional Centre (partener internațional)

CRPE – coordonat de Ciprian Ciucu (beneficiar intern recurent)

CRPE devine principalul ONG finanțat din bugetul UASD pentru dezvoltare externă și expertiză democratică în regiune.

Banii publici: traseu și valoare

Documentele publice consultate (declarații de interese & raportări AOD) indică:

5 proiecte derulate de CRPE în perioada 2014–2017

≈ 150.000 – 170.000 EUR (≈ 180.000 USD) finanțare consolidată

Mecanism de finanțare:

MAE/UASD → UNDP → CRPE MAE/UASD → grant direct către CRPE

Rolul lui Ciprian Ciucu:

expert-coordonator

beneficiar de venituri salariale din proiecte

Arhiva UASD: problema transferului către RoAid

După înființarea Agenției RoAid (2017), arhiva UASD trebuia predată integral noii structuri.

Potrivit surselor instituționale consultate:

Ramona Gherghe a refuzat predarea completă a arhivei AOD

Procesul a blocat temporar un audit intern MAE

Nu au putut fi verificate în întregime fluxurile financiare 2014–2016

Această situație ridică, în mod firesc, întrebări de transparență asupra utilizării fondurilor publice.

Ce implicații există pentru spațiul politic?

Deși legal, mecanismul de finanțare AOD a creat o rețea de relații între diplomație și experți transformați ulterior în decidenți politici.

Pentru Ciprian Ciucu:

creștere de vizibilitate internațională

conectare directă la structuri diplomatice

tranziție accelerată către politică

Întrebarea legitimă devine: Au contribuit banii contribuabililor români, destinați dezvoltării internaționale, la construcția carierei unui politician?

În lipsa arhivei UASD, răspunsul oficial complet rămâne blocat.