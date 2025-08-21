Armata israeliană a ocupat suburbii ale oraşului Gaza, într-o primă etapă a cuceririi celei mai mari aglomerări urbane din enclava palestiniană.

Guvernul Netanyahu îşi propune să controleze Fâşia Gaza în totalitate, cu scopul de a elimina gruparea Hamas şi de a-i recupera pe toţi ostaticii şi contează pe 80.000 de militari pentru această operaţiune, cu 60.000 de rezervişti convocaţi din septembrie. Israelul nu a răspuns oficial celei mai recente propuneri de armistiţiu şi de eliberare a unui grup de captivi făcute de mediatorii din Qatar şi Egipt, şi acceptate de Hamas, dar oficialităţi israeliene au spus deja că nu mai acceptă astfel de înţelegeri parţiale.

Potrivit corespondentului Radio România Actualităţi, Ion Ştiubea, campania militară propriu-zisă va începe cu evacuarea locuitorilor: ”Populaţia din Gaza, estimată la 850.000 de persoane, va fi deplasată pe un culoar special, până în zona localităţii Al-Mawasi din sudul Fâşiei, Gaza, operaţie pentru care armata israeliană îşi va folosi experienţa dobândită la evacuarea zonei Rafah, când a fost strămutată o populaţie de peste un milion de palestinieni.

Surse militare au transmis că în situaţia în care părţile implicate în conflict vor reveni la masa tratativelor, acestea se vor desfăşura în condiţii de război, până va deveni clar că tratativele se încheie cu semnarea tranzacţiei de eliberare a ostaticilor israelieni. Aceleaşi surse au mai adăugat că armata acţionează deja în câteva cartiere ale oraşului Gaza şi că evacuarea populaţiei se află în faze incipiente.

Un eveniment s-a produs în zona localităţii Khan Yunis din sudul Fâşiei, unde un grup terorist de 20 de persoane a atacat un post militar, ieşind dintr-un tunel din apropierea acestuia, în încercarea de răpire a unuia sau mai multor soldaţi israelieni. Opt dintre terorişti au fost ucişi, ceilalţi reuşind să dispară prin acelaşi tunel. Un soldat a fost grav rănit.”