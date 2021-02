Complex Muzeal Național “Moldova” Iași

• 22 februarie 2021 – 05 martie 2021 – “Ateliere de mărțișoare” – Palatul Culturii Iași;

• 16 februarie 2021 – 14 martie 2021 – Expoziția temporară „Citadela naivilor. Bădița Ioan”, Muzeul Etnografic al Moldovei;

• 03 februarie – 27 februarie 2021 – Ateliere de lectură pentru copii la Palat: “Paganini și capriciile magice” – Muzeul Științei și Tehnicii “Ștefan Procopiu”;

• 06 ianuarie – 30 iunie 2021 – Expoziția „Underground Iași – Istorii redescoperite”, la Palatul Culturii – Muzeul de Istorie a Moldovei;

• 09 decembrie 2020 – 30 septembrie 2022 – Conferința de lansare a Proiectului UNLOCK – “United for those in Needs: Learn, Open, Care, Keep – the Museum Mediator as Diversity Integrator”.

www.facebook.com/ICRIstanbul • 19 noiembrie 2020 – 19 noiembrie 2021 – Proiectul online „Patrimoniul etnografic românesc prezentat la Istanbul“ Muzeul Etnografic al Moldovei prezentat publicului din Turcia prin intermediul ICR Istanbul

• 27 martie 2020 – 27 martie 2022, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași continuă seria micro-expozițiilor „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, aducând în atenția vizitatorilor virtuali o selecție de piese reunite sub titlul„Suvenir din Paris: faianță decorativă de Sarrequemines”.