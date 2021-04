Vaccinarea se va face pentru toate categoriile de vârstă, în urma deciziei EMA care admite riscul rar de apariție al unor tromboze, în urma vaccinării cu acest ser. Persoanele care au făcut prima doză cu AstraZeneca, vor face și rapelul cu același tip de vaccin, anunță Biziday.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe a Comitetului Național pentru Vaccinare, la care au participat și experți independenți.

Principalele decizii:

1. Se continuă vaccinarea cu AstraZeneca pentru toate grupele de vârstă.

2. Persoanele imunizate cu prima doză vor continua rapelul cu același tip de vaccin.

3. Cei cu eveniment trombotic au contraindicație cu vaccinul AstraZeneca. După caz, se va decide un alt tip de vaccin.

4. Trebuie să cunoaștem cât mai bine semnalele de alarmă. De aceea, vom elabora un material informativ pentru toate persoanele care vor să se vaccineze sau au fost vaccinate, care să prezinte succint care sunt potențialele simptome de alarmă pentru care solicităm consult medical. Pe scurt, este vorba de dificultăți de respirație, durere în piept, umflături membre inferioare, simptome neurologice, durere de cap intensă care nu cedează la tratamentele uzuale, tulburări de vedere, mici pete de sânge sau sângerări în afara locului de administrare. Dacă apar în primele 14 zile sunt semne care trebuie să conducă persoana respectivă să apeleze la serviciul medical.

5. Facem apel pentru raportare și supravegherea evenimentelor adverse. Trebuie implicate spitalele județene, care să fie principalul loc unde persoanele pot merge pentru diagnostic sau tratament.

6. Este important să amplificăm câteva mesaje. În România vaccinarea e gratuită, voluntară, avem la acest moment trei tipuri de vaccinuri autorizate, fiecare persoană știe ce tip de vaccin există în centrul în care se programează.

Principalele declarații ale lui Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV:

Un element important transmis de EMA e legat de faptul că s-au analizat până la data de 4 aprilie toate cazurile de tromboze raportate european și mondial. Toate datele echivalează cu o rată de apariție de 0,65 la o sută de mii de persoane vaccinate. Este un eveniment foarte rar, beneficiile globale ale vaccinării depășesc riscurile efectelor secundare.

Menționez că directorul executiv al EMA a precizat foarte clar că în urma analizelor nu s-au identificat factori de risc legați de sex, vârstă, comorbidități, nefiind restrânse indicațiile de utilizare.

Din evoluția recentă a pandemiei aici se constată că la 100 de oameni diagnosticați cu COVID-19, 2,95 persoane decedează. S-a observat o tendință de creștere a gravității cazurilor de coronavirus, inclusiv la tineri. Așa cum s-a arătat, boala COVID-19 e asociată cu un risc considerabil de spitalizare, deces, inclusiv evenimente trombotice.

Având în vedere contextul epidemiologic, e importantă continuarea vaccinării cu toate produsele disponibile. E imperios ca un procent cât mai ridicat din populație să se vaccineze cât mai curând posibil. Renunțarea la vaccinare poate duce la forme severe de îmbolnăvire, ne poate compromite atingerea imunității de grup.

E imperios ca un procent cât mai ridicat din populație să se vaccineze cât mai curând posibil. Renunțarea la vaccinare poate duce la forme severe de îmbolnăvire, ne poate compromite atingerea imunității de grup. O durere de cap care persistă probabil nu e cauzată de un eveniment trombotic cerebral, dar e important să investigăm. În funcție de diagnostic se va vaccina sau nu se va vaccina cu AstraZeneca.

70% dintre cei programați s-au prezentat și s-au vaccinat cu AstraZeneca. E de înțeles și suntem empatici cu ezitarea și îngrijorarea oamenilor, datoria noastră este să explicăm, să avem transparență totală, trebuie să spunem și ce nu știm și unde se mai așteptăm răspunsuri.

Nu se pune problema să nu se poată atinge obiectivul de persoane vaccinate, vom avea suficiente doze. Nu înseamnă că nu trebuie să folosim toate vaccinurile disponibile. Pot să vă spun că există 2.700 – 3.000 de persoane care vor să se vaccineze cu AstraZeneca, e important să transmitem un mesaj clar. În cazul în care rarisim apar evenimentele, omul să știe unde să apeleze.

În ceea ce privește folosirea unui rapel cu ARNmesager suntem în afara recomandărilor. Nu avem date care să confirme, nu trebuie să luăm decizii nesusținute științific. Nu s-au raportat cazuri de evenimente trombotice cu a doua doză.

Am discutat în cadrul grupului de lucru despre criteriile în funcție de care se ia decizia de a face rapelul cu un alt vaccin. Se consideră că apariția evenimentelor post-vaccinare este o reacție a organismului, inflamatorie exacerbată. Investigarea medicală înseamnă identificarea predispozițiilor, cum se întâmplă cu heparina. Dacă se identifică acest substrat nu avem de unde să știm dacă reacția nu se poate induce și de alte tipuri de vaccin. Se va analiza întâi oportunitatea continuării vaccinării, dacă există substrat identificat, dacă persoana are risc crescut de a dezvolta COVID-19, se pune în balanță riscul cu beneficiul. Nu este o recomandare generală, se face individualizat, sunt cazuri extrem de rare! Fiecare persoană are un anumit tip de factori.

Pentru cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, avem 4-12 săptămâni pentru cea de-a doua doză. Există posibilitatea de amânare și în platformă. În această perioadă există un număr important de anticorpi. Avem această plajă de săptămâni în care fiecare poate decide. Recomandarea noastră este de a ne prezenta la doza de rapel. Transmit clar, omenește, înțeleg clar îngrijorarea, sunt de acord cu ezitarea, nu mi se pare nimic nefiresc, de aceea rolul nostru este să liniștim oamenii, să prezentăm datele și ce recomandă experții. EMA confirmă păstrarea beneficiilor comparativ cu riscurile.

La ședința de la sediul Ministerului Sănătății au participat ministrul, secretarii de stat și reprezentanți ai INSP, ai Comitetului pentru Vaccinare și ai Agenției Naționale a Medicamentului. Oficialii au discutat despre administrarea vaccinului AstraZeneca, în contextul în care ieri Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a transmis că există o legătură între vaccinarea cu acest ser și apariția cheagurilor de sânge la nivelul creierului și a cerut ca acest risc să fie inclus în prospect ca ”reacții adverse extrem de rare”.

În urma anunțului EMA, miniștrii sănătății ai statelor membre UE s-au reunit aseară într-o ședință pentru a lua o decizie coordonată în privința vaccinării cu AstraZeneca, dar nu au reușit să ajungă la un punct comun. Astfel, mai multe state europene au luat hotărâri la nivel național.

Marea Britanie a recomandat tinerilor cu vârste sub 30 de ani să nu se mai vaccineze cu AZ, iar dacă au primit deja o doză, să facă rapelul cu alt ser. Și Comitetul german pentru vaccinare a transmis că nu există dezavantaje din punct de vedere imunologic, dacă persoanele sub 60 de ani fac rapelul cu alt ser. Italia a recomandat ca numai cetățenii de peste 60 de ani să mai primească acest vaccin, în vreme ce guvernul belgian a suspendat pentru o lună vaccinarea cu AstraZeneca a persoanelor cu vârste sub 55 de ani.

Sursă: BIZIDAY