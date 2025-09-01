Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu problema. UE a confirmat incidentul, scrie Reuters.

Un avion care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv duminică după-amiază a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

UE și autoritățile bulgare confirmă incidentul

Sistemul GPS al avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în timpul zborului de duminică către Bulgaria, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE.

„Putem confirma într-adevăr că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria. Am primit informații de la autoritățile bulgare că acestea suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante din partea Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de Reuters.

Autoritatea bulgară de control al traficului aerian a confirmat de asemenea incidentul într-o declarație pentru Financial Times.

„Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj (GPS) și, recent, de spoofing”, a declarat aceasta.

„Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor (GPS), ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol”, au spus oficialii.

Tactica Rusiei

Așa-numitele bruiaje și falsificări ale semnalului GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia, ca mijloc de perturbare a activităților civile.

Guvernele UE au avertizat că interferențele GPS în creștere, atribuite Rusiei, riscă să provoace un dezastru aerian major, în condițiile în care acestea „orbesc” practic avioanele comerciale în timpul zborului.

Incidentele de acest gen au crescut semnificativ în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia în ultimii ani, afectând avioane, nave și civili care utilizează acest serviciu pentru navigația de zi cu zi.

Ce a spus von der Leyen în Bulgaria

Von der Leyen zbura de la Varșovia spre Plovdiv pentru a se întâlni cu prim-ministrul țării, Rosen Zhelyazkov, și pentru a vizita o fabrică de muniție.

„[Președintele rus Vladimir] Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”, a declarat von der Leyen reporterilor, duminică, în timpul vizitei sale în Bulgaria. „Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică.”

Bulgaria a fost unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de echipament militar pentru Ucraina, inițial cu armament din era sovietică în primele luni ale războiului, iar acum cu artilerie și alte produse fabricate de marea industrie de apărare a țării.

Von der Leyen a părăsit Plovdiv cu același avion, fără incidente, după vizită.

Șefa Comisiei Europene ajunge luni în România

Președinta Comisiei se află într-un turneu în statele din prima linie a UE pentru a discuta eforturile de îmbunătățire a pregătirii blocului comunitar, ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Șefa Comisiei Europene va ajunge în România luni după-amiază. Administraţia Prezidenţială a anunţat că, luni, preşedinta Comisiei Europene va fi prezentă la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele României, Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei.

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se arată în anunţul Administraţiei Prezidenţiale.

Von der Leyen și Nicușor Dan vor vizita împreună Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, transmite aceeași sursă.

Cei doi vor vizita fregata „Regele Ferdinand” și vor avea o întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”. Ei vor purta convorbirile oficiale la baza aeriană.