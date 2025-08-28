Un caz grav de violență domestică a fost judecat recent în Iași, unde un bărbat de 50 de ani a primit o pedeapsă de 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare. Acesta și-a agresat brutal soția, provocându-i răni grave ce au necesitat intervenție chirurgicală.

Agresiunea a avut loc în ianuarie 2024, după ce cei doi soți consumaseră alcool și adormiseră. În timpul nopții, bărbatul s-a enervat pentru că femeia sforăia și a început să o lovească repetat cu pumnii.

Victima, tot în vârstă de 50 de ani, a reușit să se refugieze în camera fiicei, care a sunat imediat la poliție. Până la sosirea agenților, agresorul părăsise locuința.

Inițial, femeia nu a depus plângere și nu a mers la medic. După cinci zile însă, starea ei s-a agravat, fiind transportată de urgență la spital, unde medicii au stabilit că avea splina ruptă și a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Deși căsnicia există în continuare în acte, soții trăiesc separat în prezent. Procesul a scos la iveală gravitatea faptelor și urmările violenței asupra victimei.

Instanța a decis condamnarea bărbatului la închisoare cu suspendare pentru violență în familie, însă sentința nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

