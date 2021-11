„Facem pași concreți pentru realizarea unei idei personale care are scopul de a încuraja copiii să facă mișcare și să trăiască sănătos de la cele mai fragede vârste. În momentul dezbaterii bugetului pentru acest an spuneam că ne dorim ca fiecare grădiniță să aibă un bazin de înot. Săptămâna trecută am finalizat studiul de fezabilitate. Fiecare tip de modul va fi adaptat în funcție de grădinița unde va fi construit. Cele mai multe dintre grădinițele din Iași au posibilitatea implementării unui astfel de proiect. Sperăm ca anul viitor să începem lucrările la primele cinci bazine de înot”, a afirmat Mihai Chirica.