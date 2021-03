Războiul filajelor – lista neagră. Cine este, de fapt, vânatul?

Pe lista neagră se află și copii ai președinților SUA Joe Biden și Donald Trump. Potrivit surselor noastre, după ce participau la partide de vânătoare pe meleagurile României, odraslele se delectau cu altfel de plăceri… carnale. Adevărate orgii ar fi avut loc în intimitatea caselor unde se cazau.

Cum funcționa, de fapt, “vânătoarea”. Sau ce se întâmplă când vânătorul devine… vânat

Rețeaua funcționa după o schemă bine pusă la punct: românii primeau semnalul de alarmă și, în secunda următoare, trebuiau să asigure paza “protejaților”. Aici, însă, apare elementul surpriză! Așa cum au relatat sursele noastre, în scenă intrau și paparazzi care, cu o îndemânare cum numai în Servicii mai găsești, au împânzit “adăposturile” de camere. Totul cu acordul Serviciilor. Firește, sub anonimat. Astfel, atât demnitari români, cât și din străinătate, ambasadori și beizadele de șefi de stat au fost filați, minut cu minut, în ipostaze mai mult decât compromițătoare.

Patronul România TV, fugarul Sebastian Ghiță, “il capo di tutti capi”

Există suspiciunea că patronul România TV, fugarul Sebastian Ghiță, nu ar fi deloc străin de astfel de practici. Sursele noastre spun că acesta ar fi implicat în operațiunea de șantaj și intimidare. De tehnologie a dispus doar, și încă de cele mai performante echipamente! În plus, Ghiță a fost, în trecut, și membru în Comisia paralamentară de control a activității SRI.

Reamintim că, în 2017, președintele Comisiei de control al SRI, Adrian Țuțuianu, a declarat că Sebastian Ghiță a participat la evenimente ale Serviciului Român de Informații în ultimii patru ani ca membru al acestei comisii, iar în perioada 2010-2012 a fost considerat de SRI o persoană cu “informații de interes” pentru securitatea națională.

Instituțiile statului ar trebui să se sesizeze de urgență și să investigheze cazul. Este încă o pată pe obrazul României și trădează o breșă de securitate la cel mai înalt nivel!

Invitat, marți seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea “Culisele statului paralel”, omul de afaceri Bobby Păunescu a oferit detalii explozive despre modul în care se fac filajele în România. Întrebarea care rămâne, însă, este: CU CE SCOP?! Iar la ea numai instituțiile statului pot și TREBUIE să răspundă. Și asta, urgent!

“Avem pe fosta ministră a Mediului (Doina Pană, n.r.), nu știu dacă… dar e de bună credință până la proba contrarie, care cere insistent, normal să ceară: “Cineva a încercat să mă otrăvească pentru că, ca ministră a Mediului, am încercat să intru în povestea cu pădurile”. Știm că acolo este o mafie întreagă. Eu personal știu ce presiuni primesc, ce amenințări, pe toate rețelele de socializare, indirecte, cu poze din cameră, cu lucrurile, cu ce pantofi mă îmbrac, ce geaca îmi pun… Alea nu au cum să apară decât dacă sunt filmate. Acest lucru, din păcate, se întâmplă și sunt la curent ambasadele. Copii de președinți, de candidați la președinție, și cel care a câștigat, și cel care a pierdut, deși credea că a câștigat. Nu vreau să intru în detalii… Ambii copii, atunci cand vizitau România, a existat o atenție deosebită să nu li se întâmple ceva când dormeau, când se trezeau sau când mergeau la baie. Ideea este că, în cazul unuia, nu s-a întâmplat nimic… celalalt, mă rog, din imagini… Acest lucru se întâmpla la nivel mondial. Desigur că aceste lucruri de multe ori se folosesc poate nu neaparat când facem baie… “, a spus Bobby Păunescu.

Întrebat de Anca Alexandrescu cine a facut aceste filmari, Păunescu a replicat: “Aici este foarte important. Aici sunt două lucruri de stabilit, dacă este vorba despre statul român prin reprezentanții statului român, ai Serviciilor. Nu cred că este cazul noilor conduceri sau serviciilor SRI, SIE, s.a.m.d. pentru că văd că încearcă să iasă din toată povestea asta, nu mai au legătura cu DNA-ul pentru că fiecare își face treaba lui. Așa se vede. Dar ideea e că ce e foarte important, și aici este esența acestei chestiuni, este că statul român trebuie să dovedească faptul că aceste lucruri nu au fost făcute de oameni în funcție, că altfel ne pierdem total credibilitatea și așa foarte șubredă. Lucru care s-a întâmplat în Republica Moldova cu consuli români care erau și în multe țări din lume și foarte multe personaje, sunt multe firme de spionaj și multe realități… Dar ca să revin la idee, dacă acest lucru este făcut (…) sunt convins că sunt oameni din marea majoritate a oamenilor care lucrează pentru statul român, în serviciile de informații, în serviciile de protecție sunt împotriva unui astfel de comportament (filaj. n.r.) care este total ilegal, se încalcă drepturile oamenilor în mod flagrant. De ce nu lămurim povestea doamnei care spune că a fost otrăvită cu mercur?! Cine a făcut chestia asta? Sunt oameni care sunt sătui să li se pună o pată asupra lor că fac lucrurile astea și ei sunt cei care găsesc câte un nebun ca noi care au curajul să iasă la televizor să spună. Eu am numai de pierdut, și dvs. cred că aveți. (…) Ni s-a urat sănătate, acum nu vreau să spun, nu vreau să fac o paralelă cu dl Oprea că nu știu situația, poate e, poate nu e. Sănătate multă, și eu primesc asta. Cine mă cunoaște de foarte mult timp, asta cu frica după ce am trecut prin ce am trecut în toată perioada asta…”

Întrebat cine a făcut înregistrarile, Bobby Păunescu a replicat: “Sper că nu sunt făcute de autoritățile statului. Cel mai important la finalul zilei este să demonstrăm că nu sunt făcute de autoritățile statului, chiar dacă sunt făcute. Pentru că, altfel, avem enorm de pierdut ca țară și ne întoarcem cu foarte mulți ani în urmă. Ideea este că pentru a pune presiune pe oameni să facă sau să nu facă anumite lucruri, pentru a-i avea sub control la alegeri, să poți controla un prim-ministru, un ministru, un potențial candidat, pentru a avea materiale necesare denigrării. (…) Avem mulți prim-miniștri în urmă care ar putea, dacă ar avea curajul, să spună de ce și-au schimbat opiniile în anumite momente. Ideea este că acest lucru este făcut la o scară foarte largă, eu sunt chiar țintă de vreo doi ani de zile, m-am săturat… Clar nu au ce să facă, pentru că multe sunt compilate, iar cu tehnologia de azi poți face absolut ce vrei. Am demonstrat aceasta când a fost filmarea cu faimosul pumn din campanie al lui Traian Băsescu.”

Dar cine sunt aceste persoane? Potrivit omului de afaceri, nu este vorba de un singur om.

“Sunt două. Deci, cu siguranță, sunt persoane care au experiență și pot fi… Nu e vorba de cinci persoane, nu e vorba de 20 de persoane, e vorba de 30 de ani, e vorba de lucruri care s-au moștenit și e vorba de entități ale statelor din afară?! Care pot fi ale statelor sau pot fi private”, a explicat omul de afaceri.

“În primul rând, sunt român și chestiunea are un impact imens asupra României, la asta mă refeream. Eu sunt țintă. Am fost filmat, urmarit, camere dovedite în casă la mine de către Interpol, Interpol poate confirma chestiunea asta. Deci eu sunt țintă, eu sunt primul care ar trebui să cer pușcărie lui ăla, pușcărie lui ăla… Nu, eu trebuie să mă gândesc că sunt și român și că-mi doresc să trăiesc într-o țară care să meargă înainte să elimine astfel de lucruri. Dacă vreți, dacă ar fi să o luăm pe ficțiune, acest potențial atentat la Școala Americană, de obicei astfel de lucruri se fac pentru a demonstra că există un bridge of security și oricine putea să pună telefoane și microfoane acolo sau să scoată tehnica de acolo”, a mai spus Păunescu.

“Eu ce am făcut, ca jurnalist acreditat la ONU? M-am dus la Drepturile Omului, la Geneva, a intervenit Interpolul, au constatat că am fost… astă vară?!? Ce s-a întâmplat, dar n-am ieșit public, puteam să ies în presă, să fac scandal, în presa din străinătate, să fac, să demonstrez…”, a adăugat omul de afaceri.

Totul se intâmpla “la o scară foarte largă”, atrage atenția Păunescu. “Nici nu știm cât și la ce nivel este. Important este că eu sper ca aceste lucruri în ultima perioadă să se fi redus și se vede că încet-încet se reduce. Ideea este că foarte importantă este comunicarea autorităților statului către toți cei care sunt vizați. Autoritățile statului sunt obligate să demonstreze că NU E VORBA DE AUTORITĂȚILE STATULUI, DE OAMENI CARE SUNT ÎN FUNCȚIE, CI DE ALTE ENTITĂȚI CARE S-AU CREAT PARALEL. O chestie din asta ne aduce mai în urmă decât Mineriada. Avem informații, dar vă dați seama ce ar însemna să dăm aceste informații pe care le-am primit în mod anonim… Dacă mă apuc să dau și imaginile astea, MĂ ASCUND ÎN BECI. NU MI-E FRICĂ, dar să pot să le dau!”, a concluzionat Bobby Păunescu.