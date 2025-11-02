Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, afirmă că măsura plafonării prețurilor la alimentele de bază și-a pierdut eficiența și nu ar mai trebui prelungită. Oficialul consideră că piața s-a adaptat, iar comercianții au găsit modalități de a ocoli restricțiile impuse de Guvern.

„Dacă a avut sens, a avut sens la început. După câteva luni, lumea învaţă cum să se adapteze, cum să ocolească diferitele restricţii. Efectul este neutru pentru consumatorul tipic”, a explicat Chirițoiu, în cadrul conferinței „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, desfășurată la Sinaia.

Șeful Consiliului Concurenței a spus că plafonarea ar trebui înlocuită cu măsuri țintite, care să sprijine direct categoriile vulnerabile, nu cu intervenții generale în piață.

Chirițoiu a avertizat și asupra riscului politic al renunțării la măsură, mai ales în contextul liberalizării prețurilor la gaze: „Mi-e frică de discursul pe care o să-l auzim în februarie… Chiar acum vă treziţi să scoateţi plafonul la alimente când liberalizaţi gazele.”

Totodată, a criticat lipsa unui plan clar de ieșire din această măsură: „Mi-aş fi dorit să vină Coaliția măcar cu un plan B, dar n-am reușit să-i convingem.”

În schimb, Chirițoiu a lăudat liberalizarea pieței RCA, despre care spune că funcționează normal după eliminarea plafonării, fără scumpiri majore: „Nu a explodat preţul RCA-ului. Piaţa se comportă normal şi lucrurile se aşează.”