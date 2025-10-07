Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, a ajuns, marți, la secția de poliție din Buftea, pentru a da cu subsemnatul în cadrul măsurii de control judiciar impuse de magistrați. Ca de fiecare dată, Georgescu a fost așteptat de sute de supinatori veniți din toate colțurile țării. Oamenii au înfruntat frigul și ploaia deasă pentru a-și manifesta susținerea față de acesta. “Georgescu, te iubim!” și “Georgescu este președinte” au scandat, într-un glas, susținătorii lui Călin Georgescu.

Zi crucială pentru Călin Georgescu. Candidatul interzis la prezidențiale a ajuns la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, după ultimele modificări din cadrul măsurii preventive.

UPDATE 10:57 – “Eu le mulțumesc tuturor oamenilor care sunt aici din toată țara și am impresia că acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am. Vedeți, respectul unui popor izvorăște din respectul și ordinea relației sale cu Dumnezeu. Asta demonstrează oamenii astăzi. Este chipul lui Isus Hristos sădit în fiecare om, și un conducător al unei națiuni are datoria să fie oglinda demnă a acestei imagini.

În momentul în care, în fruntea țării ajunge ilegitim cineva care batjocorește această imagine demnă, atunci întreg poporul este umilit, sărăcit și dezorientat.

Eu sunt că astăzi țara stă să cadă și că statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat și este nevoie de o nouă republică. Acest lucru nu va înflori din ceea ce noi așteptăm de la Parlament sau Guvern – nu putem să așteptăm acest lucru – dar țara va reînvia și își va regăsi demnitatea de altădată prin atitudinea noastră creștină fermă, având numai iertarea în față și prin a manifesta rugăciune aspră, stăruitoare și fapte care să demonstreze iubirea de semeni și de glia străbună, așa încât doar cu Dumnezeu înainte. Vă mulțumesc frumos!”, a declarat Calin Georgescu după ieșirea de la semnarea controlului judiciar.

UPDATE 10:50 – Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, în uralele sutelor de susținători veniți din toate colțurile țării pentru a-și arăta sprijinul.

“Călin Georgescu este președinte! Călin Georgescu, te iubim!”, au scandat oamenii.

“Este impresionant”, a spus Georgescu, referindu-se la oamenii care înfruntă frigul și ploaia pentru a-și arăta susținerea față de el.

Susținătorii candidatului interzis au eliberat în aer porumbei albi, simbol al păcii, armoniei și credinței.

UPDATE 10:40 – În ciuda ploii, oamenii continuă să vină în număr mare la Buftea, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. “Am venit din Ploiești. Cu toate că plouă, noi suntem întotdeauna cu domnul Georgescu”, spune o susținătoare.

UPDATE 9:00 – Sute de oameni s-au adunat deja în fața Poliției Buftea, pentru a fi alături de Călin Georgescu. Oamenii au venit din toată țara, mânați de dorința de a-și arăta susținerea față de liderul suveranist.