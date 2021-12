Ludovic Orban a vorbit despre pensiile militarilor, un subiect sensibil în România zilele acestea. Orban a remarcat că există un deficit foarte mare intre pensiile aviatorilor din mediul privat, decât cele ale personalului din domeniul aviatic militar.

”Acest lcuru se întâmplă din cauza felului în care s-a legiferat, din cauza guvernării PSD- ALDE. Militarii au pensii de serviciu care depind de cât de mult au muncit, iar acestea au fost revizuite de PSD la vremea aceea. Părerea mea este că pentru pensile militare trebuie să fie un sistem de indexare, deoarece și pentru militari trebuie să existe același sistem logic. Problema pe care am remarcat-o, este că, împotriva pensiilor speciale există un curent împotrivă. Sunt generic denumite, speciale. Eu intotodeauna am susținut militarii pentru că ei și-au dedicat toată viață în slujba țării” a declarat Ludovic Orban în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS.

