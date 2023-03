Deși pare că dulapul de sub chiuvetă este un spațiu salvator, în anumite situații s-ar putea să te încurce lucrurile pe care le depozitezi în interior. Gândește-te numai la obiectele pe care vei fi nevoită să le scoți de acolo atunci când vrei să faci curățenie. Devine un spațiu din ce în ce mai aglomerat, mai ales din cauza țevilor.

Soluții inflamabile

Experții sunt de părere că orice soluție inflamabilă trebuie depozitată într-un spațiu mai sigur. Deși poate părea un loc convenabil pentru a ascunde lucruri, există anumite articole care nu ar trebui să fie depozitate acolo, cum ar fi orice este inflamabil sau periculos, cum ar fi produsele chimice sau materialele de curățenie.

Cu toate acestea, mulți dintre noi nu ținem cont de aceste sfaturi. Un lucru de care trebuie să ții cont, totuși, chiuvetele pot avea uneori scurgeri, ceea ce poate distruge orice obiecte depozitate sub ele.

Ambalaje de plastic

Caserolele de platic pentru prânz sunt obiecte pe care să nu le depozitezi sub chiuveta din bucătărie. Spațiul este destul de umed, iar aceste produse pot avea de suferit pe termen lung. O idee mai potrivită ar fi ca acestea să fie depozitate într-un sertar uscat, departe de alte produse chimice sau detergenți.

Alimente

Alimentele proaspete precum cartofii sau ceapa nu trebuie depozitați sub chiuvetă, sub nicio formă. Acestea ar trebui așezate într-un loc răcoros și uscat, pentru a preveni mucegaiul.

Spre exemplu, cea mai bună opțiune de depozitare a acestor alimente este o cămară.

Accesorii de bucătărie

Printre obiecte pe care să nu le depozitezi sub chiuvetă fac parte tocătoarele, spatulele, oalele, tacâmurile sau tigăi. De regulă, experții recomandă ca în acel spațiu să fie depozitați sacii de gunoi sau pungile pentru cumpărături.

Electrocasnicele

Nici electrocasnicele nu ar trebui depozitate sub chiuvetă, din motive evidente. În orice moment, țevile se pot fisura, iar acest lucru înseamnă deteriorarea electronicelor. Orice aparat electronic sau chiar și cele care funcționează cu baterii trebuie ținute departe de zonele cu risc de scurgeri de apă sau de umiditate excesivă, scrie HomesandGardens.com.

Mâncarea pentru animale

Conform RealSimple.com, mâncarea animalelor de companie ar trebui depozitate într-un spațiu uscat și aerisit. Ține departe mâncarea animalului tău de companie de dulapul de sub chiuvetă. Umiditatea din acea zonă poate provoca apariția mucegaiului. În plus, dacă depozitezi produse de curățenie sub chiuvetă, substanțele chimice de la acestea ar putea contamina și mâncarea blănosului tău.