Multe persoane nu își pot imagina viață fără cafea, prepararea unei cafele este unul dintre primele lucruri făcute după trezirea de dimineață și poate singurul care ajută la startul plin de energie al fiecărei zile. Dar cafeaua are și alte beneficii pentru sănătate în afară de faptul că stimulează energia și atenția.

Efectul cafelei asupra organismului:

Conform studiilor științifice, efectele benefice ale cafelei sunt multiple:

1. Stimulează energia și concentrarea – stimulent al sistemului nervos, energizează și îmbunătățește pe termen scurt memoria, atenția și concentrarea.

2. Combate somnolența – combate temporar consecințele privării de somn.

3. Susține funcția imunitară – Bogată în antioxidanți, cafeaua sprijină sistemul imunitar în lupta cu radicalii liberi și încetinește îmbătrânirea.

4. Are efect diuretic – stimulează organismul să producă mai multă urină, pentru a elimina toxinele din organism, benefică, așadar, pentru rinichi și vezica urinară, pe care le va curăța mai eficient.

Atenție! Mai multă cafea înseamnă și un necesar mai mare de apă pentru organism, efectul diuretic al acesteia impune un consum suplimentar de lichide pentru a înlocui pierderile. Consumul de cafea în lipsa unui aport suplimentar de apă determină simptome de deshidratare cum ar fi tahicardie (accelerarea pulsului), tremor, amețeli, etc.

5. Combate constipația – cofeina este stimulant al sistemului digestiv.

Atenție! Consumul de cafea este benefic în cazul constipației însă ar trebui evitat în cazul sindromului diareic accelerând tranzitul dar și datorită efectului diuretic conduce la deshidratare.

6. Reduce daunele cauzate de bolile hepatice – această băutură reduce daunele produse de afecțiuni precum steatoza hepatică sau ciroza.

7. Scade riscul de diabet de tip 2 cu până la 6%.

8. Ajută la slăbit – consum mai mare de cafea ar putea fi asociat cu scăderea grăsimii corporale, în special la bărbați dar și la femei.

9. Calmează afecțiunile respiratorii – facilitează oxigenarea sângelui și respirația, dilatând tranctul respirator și permițând pătrunderea aerului în plămâni. Această băutură este utilizată de unii specialiști în calmarea simptomelor astmului și altor afecțiuni respiratorii similare.

10. Poate îmbunătăți performanțele atletice – adesea folosită ca ajutor ergogenic de către sportivii care doresc să îmbunătățească performanța și să crească nivelul de energie.

11. Poate prelungi viața – pare să contribuie și la longevitatea unei persoane:

O revizuire a 40 de studii a concluzionat că aportul a două căni de cafea pe zi a fost asociat cu un risc mai scăzut de deces prematur, indiferent de factori precum vârsta, greutatea corporală și consumul de alcool.

12. Sprijină sănătatea creierului – reduce riscul de Alzheimer și Parkinson:

Potrivit unei analize a 13 studii științifice, persoanele care consumau în mod regulat cofeină aveau un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta boala Parkinson și încetinește progresia bolii Parkinson în timp.

Riscul de Alzheimer poate fi redus prin consumul de cafea. O altă analiză a 11 studii observaționale care au inclus peste 29.000 de persoane a constatat, de asemenea, că, cu cât oamenii consumau mai multă cafea, cu atât riscul lor de a dezvolta boala Alzheimer era mai scăzut.

IMPORTANT: Informațiile din acest articol sunt recomandări generale cu caracter informativ, facultativ, ce nu înlocuiesc indicațiile unui medic specialist.

