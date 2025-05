Pe 21 iunie, în parcarea de la Ciric, muzica prinde viață într-un spectacol inovator: FIVE – The Sound of Us.

O fuziune electrizantă între orchestră, rock simfonic și ritmurile intense ale unui DJ creează un show unic, care va captiva 1.000 de participanți. Este un concert, o experiență muzicală ce îmbină energia rock-ului cu emoția sunetelor simfonice și dinamismul beat-urilor modern.

Evenimentul are o misiune profundă – este un concert caritabil, dedicat sprijinirii educației copiilor protejați de Salvați Copiii Iași. Fiecare acord și fiecare notă vor contribui la un viitor mai bun pentru copiii vulnerabili, demonstrând că muzica poate uni oamenii prin sunet și prin fapte bune.