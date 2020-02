Consilierul județean liberal Vasile Cotiugă, despre cooptarea primarului Mihai Chirica: „O greşeală cât o gaură neagră din partea PNL Iaşi”

„O greseala cat o gaura neagra din partea PNL Iasi! Este greu de crezut ca unii liberali au crezut in sondajele care il dau pe Chirica castigator la Primaia Iasi. Chirica are inca o incredere de 40% doar din prisma calitati lui de fost psd-ist, caci sondajele respective au atins si masivele grupuri de psd-isti din cartierele periferice ale Iasului. Dar, ca viitor candidat din partea PNL Iasi va avea undeva sub 15%! Caci nu il vor votat nici psd-istii, dar nici liberalii! Va lua voturi doar de la cei care habar nu au de la ce partid va candida Chirica, ei fiind obisnuiti cu Chirica, marele psd-ist. Apoi, o alta greseala a PNL Iasi este ca nu isi da seama ca voturile pe persoana fizica Chirica nu se vor regasi pe listele de la CL sau CJ ale PNL-ului. Dar cea mai mare greseala a PNL Iasi este ca nu isi respecta oamenii si crezul politic. Personal, acolo unde am ”scuipat”, eu nu voi pupa! Ci voi ”scuipa” in continuare!”, scrie Vasile Cotiugă pe contul său de Facebook.