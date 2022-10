În primele două săptămâni de când a început distribuirea dozelor de vaccin antigripal şi administrarea lor în cabinetele medicilor de familie s-au vaccinat 30.495 de ieşeni. Astfel, au fost folosite aproape jumătate din dozele care au fost primite la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi şi apoi direcţionate către medicii de familie.

La începutul lunii octombrie au fost primite 77.645 de doze, iar în total DSP Iaşi a catagrafiat 87.573 persoane, considerate cu risc ridicat de îmbolnăvire şi care doresc să se vaccineze antigripal, urmând ca şi ultima tranşă de vaccinuri să ajungă la Iaşi în perioada următoare, scrie Ziarul de Iași.

Vaccinarea antigripală, recomandată şi tinerilor aparent sănătoşi

Dozele de vaccin antigripal distribuite gratuit de Ministerul Sănătăţii prin intermediul DSP sunt destinate persoanelor care se află în grupe de risc. Mai exact, pot beneficia de ele persoanele cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 ani, în evidenţă cu afecţiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm sau cu virusul imunodeficienţei umane, copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 59 luni, gravidelor şi persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. Medicii de familie spun că de obicei la începutul sezonului de vaccinare se imunizează mai multe persoane, fiind cele care fac acest lucru an de an şi vor să se protejeze. „Întotdeauna în această perioadă există o dorinţă mare de vaccinare, pentru că sunt oameni care se imunizează an de an. Din păcate, la mijlocul lunii noiembrie vedem cum scade dorinţa”, a precizat dr. Liviu Oprea, medic de familie ieşean. Specialiştii recomandă ca în acest sezon să se imunizeze antigripal inclusiv tinerii cu vârste între 20 şi 40 de ani, care nu beneficiază de gratuitate. Asta după ce datele din emisfera sudică arată că sunt mai multe cazuri de gripă comparativ cu anii anteriori şi că cei mai afectaţi sunt tinerii, cu vârste între 20 şi 40 de ani, aparent sănătoşi, care au dezvoltat forme grave ale bolii.

Numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 în scădere

Până acum, în acest sezon, la Iaşi nu au fost confirmate cazuri de gripă. În perioada 4 – 11 octombrie au fost raportate 99 de cazuri de infecţii respiratorii acute, pneumonii sau viroze care au necesitat internare. În această perioadă este în scădere şi numărul persoanelor depistate cu COVID-19. În ultimele 7 zile, la Iaşi au fost depistate doar 122 de cazuri noi de infecţie cu SARS-CoV-2 în tot judeţul. Conform ultimei raportări a DSP Iaşi, în spitale sunt internate cu forme moderate şi severe doar 51 de persoane, dintre care una singură la Anestezie şi Terapie Intensivă, la Spitalul de Boli Infecţioase. Pe 18 octombrie, în evidenţele DSP Iaşi se aflau 76 de persoane în izolare.