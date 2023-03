Un cunoscut fermier, Claudiu Davițoiu, care deține o fermă cu 800 de vaci la Afumați, în Ilfov, trage un semnal de alarmă cu privire la viitorul acestui sector în România, unde efectivele s-au redus dramatic și cel mai probabil vor continua să scadă. Laptele va deveni un produs de lux, pentru că fermierii vor renunța să mai crească animale, în condițiile în care lucrează în pierdere.

În ultima vreme, prețul de achiziție a laptelui s-a micșorat aproape la jumătate, iar la raft nu se vede nimic, mai spune producătorul.

“Crescătorii trec printr-o perioadă extrem de grea, prețul laptelui a scăzut foarte mult, chiar aproape de jumătate. Ce s-a întâmplat? S-au redus prețurile la cereale, de acord, dar noi cei care am fost nevoiți să ținem cerealele în stoc, puteam să le vindem toamna trecută la preț mare, iar, acum, le avem în siloz. Când facem prețul de cost, calculăm la prețul cu care l-am produs, de la 3 lei și ceva cât era prețul la litrul de lapte, am ajuns să-l vindem acum cu 2 lei/litru și chiar sub 2 lei și toți procesatorii se plâng că este un preț mare. Eu atrag atenția că în următorii ani laptele va deveni un produs de lux, pentru că an de an efectivul scade”, a declarat Davițoiu.

Fermierul a mai afirmat că în timp ce fermierii au fost nevoiți să micșoreze prețul laptelui livrat la procesatori, la raft nu se observă nicio schimbare, deși vânzările sunt în scădere.

Citește continuarea pe puterea.ro.