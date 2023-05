In luna mai, se asteapta ca traficul de pasageri la Aeroportul Iasi sa atinga nivelul record de 230.000 de pasageri. In luna august se estimeaza ca traficul va atinge 280.000 de pasageri, depasind de departe cifra de 180.000 inregistrata in august 2022. Pentru a tine lucrurile sub control, conducerea Aeroportului a anuntat o serie de masuri pentru a optimiza procesul de imbarcare a pasagerilor.

Romeo Vatra, directorul Aeroportului, a anuntat ca in aceasta vara nu vor fi permise curse charter in perioadele de trafic intens, deoarece capacitatea terminalului T3 este limitata si devine practic imposibil sa fie procesate curse suplimentare.

“Vom instala o copertina pe sosiri pentru a proteja de canicula si ploaie pasagerii care aterizeaza si asteapta sa intre in terminalul T3. O alta copertina si randul cu cei care asteapta la verificarea Politiei de Frontiera a documemtelor la sosiri vor fi pozitionate in fata terminalului 2, pentru a evita intersectarea fluxurilor celor care sosesc cu cei care pleaca, fara a afecta accesul pe platforma la T2. Nu vor mai avea acces pana in fata terminalului microbuzele si masinile 8+1 care fac transport ocazional catre Republica Moldova. Vom instala usi suplimentare la sosiri pentru a asigura linii prioritare pentru familii cu copii, batrani si persoane cu dizabilitati. Vom instala o usa dubla glisanta la intrare in terminal in zona de checkin, pe care o vom separa fizic de zona de acces la filtrele de securitate.

Am angajat noi agenti de securitate si insotitori ale persoanelor cu mobilitate redusa, pe actuala organigrama.

A fost aprobata o noua organigrama in Consiliul de administratie in care schema de personal este mai mare cu 40%, urmand a fi supusa aprobarii in luna iunie si in plenul Consiliului Judetean. Toate posturile scoase la concurs vor fi anuntate pe site-ul aeroportului.

Se anunta o vara incinsa, terminalul nou va fi receptionat in acest an, iar anul viitor vom putea primi pasagerii cu 6 filtre de control acces, 20 checkin-uri, 7 porti de imbarcare, 3 tuneluri de imbarcare, 3 porti de sosiri, VIP Lounge, Business Lounge, spatii comerciale, vom avea cel mai performant sistem de procesare bagaje, cu redundanta de minimum 50%, peste 2000 mp de spatii comerciale si o parcare mai mare de pana la 600 locuri. Anul acesta vom da in lucru o a doua parcare de lunga durata cu peste 200 locuri, incepem reconfigurarea terminalului T3 si cautam investitori interesati pentru operarea in T2 in regim cargo.

Anul aceasta va fi cea mai mare provocare pentru echipa aeroportului, vom avea o crestere a traficului de peste 50% fata de anul 2022, estimam sa ajungem in 2023 la 2,3-2,5 milioane pasageri. In noiembrie, Wizz Air va creste baza de la patru la cinci aeronave, iar in cazul in care Ryanair va creste operatiunile la Iasi, exista perspectiva ca anul viitor sa ne uitam spre tinta de 3 milioane pasageri. Dincolo de cifrele estimate de trafic, obiectivul principal al echipei IASI Airport este sa oferim tuturor un aeroport modern care sa asigure o experienta reconfortanta pasagerilor care aleg Iasul”, scrie pe Facebook Romeo Vatra.

Sursa: Realitatea de Iasi