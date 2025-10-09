Cristiano Ronaldo continuă să doboare record după record. După ce a devenit cel mai mare marcator din istoria fotbalului, noul obiectiv fiind borna 1000, lusitanul a depășit bariera și din punct de vedere financiar.

După ce a semnat noul contract cu Al-Nassr, CR7 a fost inclus pentru prima dată în topul miliardarilor, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de euro, informează .

Care este sursa de venit a lui Cristiano Ronaldo

În vara acestui an, Cristiano Ronaldo a fost la un pas să părăsească Al-Nassr, însă după lungi tratative cu conducerea clubului din Arabia Saudită, cel mai mare marcator din istorie a semnat un contract în valoare de 400 de milioane de euro pe o perioadă de doi ani.

Astfel, Cristiano Ronaldo a apărut pentru prima dată în topurile celor de la Bloomberg, ceea ce înseamnă că a depășit bariera de 1 miliard de euro. Salariul colosal pe care saudiții i-l oferă a contribuit enorm de mult la acest lucru, însă asta nu e singura sa sursă de venit.

Pe lângă salariu, Cristiano face aproximativ 50-60 de milioane de euro pe an din reclame și sponsorizări. El are contract pe viață cu Nike, dar și alte colaborări cu Arman, Herbalife, Binance sau Clear.

Unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii deține și imobiliare extrem de valoroase în Madeira, Portugalia, unde are un conac și un penthouse ce dețin recordul pentru cel mai mare preț pe metrul pătrat.

De asemenea, Cristiano Ronaldo deține și brandul personal CR7, care se ocupă de modă, lenjerie intimă și parfumuri. Portughezul deține și hoteluri sub brandul Pestana CR7, în colaborare cu Pestana Group, dar și saloane de fitness.

Cristiano Ronaldo se poate lăuda și cu faptul că este cea mai urmărită persoană de pe Instagram, una dintre cele mai populare aplicații de social media. Starul lusitan are nu mai puțin de 665 de milioane de urmăritori pe această platformă, iar o postare îi aduce sume substanțiale.

Conform , o postare sponsorizată de-a lui Cristiano poate genera între unu și două milioane de euro, sumă exorbitantă pe care portughezul pune mână pentru o campanie publicitară.