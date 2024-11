George Simion, prezidențiabilul AUR, consideră că valul de atacuri la adresa sa din ultima perioadă face parte din planul contracandidaților săi de a-l opri să acceadă în turul 2 al alegerilor.

George Simion recunoaște că a avut mereu ușa deschisă la emisiunea Culisele Statului Paralel, deși a lansat atacuri și asupra moderatoarei Anca Alexandrescu.

„La dumneavoastră am avut mereu ușa deschisă”

Anca Alexandrescu: „Becali a povestit discuția cu Hrebenciuc, despre cum vrea să vă ajute să vă bage în turul 2. Ulterior, după câteva zile, Becali a văzut declarații ale dumneavoastră despre el. M-a contactat atunci și m-a rugat dacă poate să intre în direct în emisiunea mea ca să lămurească situația. I-am spus că da. După acest moment, dumneavoastră ați ținut să vă răzbunați într-un podcast, cu ați făcut-o cu mulți oameni cu care ați interacționat, să subliniați că un moderator de la Realitatea v-a propus să vă întâlniți cu Sebastian Ghiță, în Serbia. Pe 15 august am stabilit să facem emisiune, iar dumneavoastră ați spus că mergeți în Serbia. Eu v-am spus că dacă doriți, vă ajut să vă întâlniți cu Sebastian Ghiță. Nu înțeleg care e problema că îl cunosc și sunt prietenă cu acest om. Dumneavoastră apăreți în poză, alături de Sebastian Ghiță, ați și vrut să faceți un partid cu el. Deci, practic nu aveați nevoie de mine să vă fac cunoștință.

George Simion: „Nu am făcut nicio afirmație la adresa dumneavoastră. Aseară am fost acuzat că sunt ghidonat de Ghiță, că mă întâlnesc cu agenți ruși. Nu am nimic de ascuns și nu mă tem. Aș vrea să arate și pozele din aceeași zi cu Traian Băsescu, cu domnii din conducerea PNL. Eu am spus „un moderator de la Realitatea”, fără să dau numele, asta pentru că era o culpă dacă dădeam numele dumneavoastră. Dacă aveam nevoie de vreo întâlnire cu Sebastian Ghiță, ultima oară m-am văzut în 2016 cu el, cu siguranță apelam la Becali sau la alții. În 2016, în calitatea de președinte al „Acțiunii 2012” m-am întâlnit cu toate conducerile partidelor pentru semnarea „Pactului Basarabia”. Am poze cu Clotilde Arman, cu Nicușor Dan, cu Ecaterina Andronescu, de la PSD. M-am văzut cu toate partidele, în aceeași zi, cu presa de față. Având în vedere că sunt candidat la prezidențiale, o vizită a mea, în 2024, ar fi însemnat că mă duc să mă întâlnesc cu Sebastian Ghiță.

Anca Alexandrescu: „Ați recunoscut că Becali v-a spus de discuția cu Hrebenciuc

George Simion: „Domnul Becali îmi spune, e un bun sfătuitor pentru mine, e un fel de Daniil Sihastru pentru mine. El îmi spune despre aceste discuții. Eram la curent de discuțiile lui cu Hrebenciuc și consider că încă face jocurile în PSD.

Anca Alexandrescu: „De ce nu ați făcut acest demers în acel moment, și ați făcut după ce a lansat ipoteza Becali?”

George Simion: „Nu a fost nicio înțelegere între Becali și Hrebenciuc. Nu a încercat nimic Hrebeneciuc, ci a fost o simplă discuție între ei doi, în care îi spunea cum ar fi să mă bage în turul 2. Nu a existat planificare amănunțită. Unii încearcă să repete scenariul Iliescu-Vadim. Eu nu vreau să fiu pe post de Vadim. Nu îl jignesc pe Vadim. Fiica dumnealui Lidia Vadim este un tânăr de viitor. Nu vreau să fiu ciuca bătăilor și ținta etichetărilor extremiste nu vreau sa fiu. Nu vreau să fiu asociat cu mișcări din istoria României. Cu Dan Diaconescu m-am văzut chiar azi, și m-a întrebat sincer cum mă poate ajuta ca să câștig turul 2. Încercarea lui Hrebenciuc nu are sorți de izbândă. Nu cred ca PSD poate face ceva la voturile din secții că să influențeze rezultatele.

„Sunt heterosexual, iar tatăl meu nu este din minoritatea rromă”

George Simion a menționat, legat de acuzațiile Dianei Șoșoacă, că nu este homosexual și că îi plac femeile, respectând taina căsătoriei între femeie și bărbat.

„Nu am avut relații cu niciun bărbat, îmi plac femeile, respect taina căsătoriei. E o diferență între cum eram înainte și cum sunt acum căsătorit. Nu sunt nici homosexual și nici bisexual, cum am mai fost acuzat de unii oameni cu care am avut proiecte în comun. Sunt heterosexual, iar temelia familiei este între bărbat și femeie. Nu ar fi nicio problemă ca tatăl meu să fie rrom, dar este penibil la ce s-a ajuns. I-am spus și domnului Ciolacu: Da, am recunoscut că tata are probleme cu alcoolul. În actual campanie, se atacă tații, copiii, soțiile, familia. Este mult prea mult și ar trebui să fie despre ce facem pentru România”, a declarat George Simion.

CMF 31240006

Sursa: Realitatea din AUR