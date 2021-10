Anca Alexandrescu a dezvăluit, luni seara, la „Culisele statului paralel”, intențiile ascunse ale președintelui Klaus Iohannis prin desemnarea lui Dacian Cioloș ca premier și influența oamenilor din statul paralel în această nominalizare. Scenariul lansat, de excludere din viața politică a lui Cioloș, a fost confirmat și de fostul ofițer SRI Daniel Florea.

„Cred că există o oarecare influență asupra președintelui în acestă desemnare. Mai cred și că președintele Iohannis nu a reacționat neapărat din afara țării, ci mai degrabă din interior și vrea, cumva, pentru 2024, să seteze lucrurile, adică nu dl Cioloș”, a declarat Anca Alexandrescu, luni seară, după nominalizarea lui Dacian Cioloș ca premier de președinte.

Fostul ofițer SRI Daniel Florea confirmă „scenariul” lansat de Anca Alexandrescu.

„Tot ce ați spus e perfect real. Dl Klaus Iohannis pare că a făcut un joc deosebit. Din punctul meu de vedere Nu este jocul dumenalui. Trebuie privit, dl Iohannis, în timp, ce jocuri a făcut în cei șapte ani de mandat. De fiecare data ia niste decizii pe baza unor informații de la oameni de încredere. Inclusiv nominalizarea dlui Cioloș e facută la sugestia cuiva de aproape. Mă refer la oamenii din Servicii. Am văzut mai multe opinii, că securiștii vechi au revenit iar la butoane. E drept că e doar o nominalizare și dl Ciolos are 10 zile sa creeze o majoritate. Vedem în timp dacă se va crea.

In schimb, probabil că mișcarea celui care l-a ghidat pe Klaus Iohannis a fost de a-l elimina pe Cioloș din viața politică. Pentru că, de ce nu, dacă Cioloș va trece guvernul lui până în primăvară va avea de gestionat o situație deosebit de critică pentru România. Dânsul e obisnuit cu o astfel de sarcina, ne aducem aminte de acel guvern tehnocrat, însă și atunci, și acum Dacian Cioloș este omul scos din joben, iepurașul scos din joben. Nominalizarea sa după demiterea guvernului Ponta, pentru noi a fost un pic prevăzută de fostul președinte Traian Băsescu. Care, știm cu toții, era un om deosebit de informat, și nu plecase de la Cotroceni fără niste informații, sau avea în calculatoare, mai multe observații pe care și le punctase, și le așezase. a fost facuta si de Traian Basescu. Care nu plecase de la Cotroceni fără mai multe observații în calculatoare.

Această nominalizare nu este departe de acel stat paralel desprecare tot vorbim ”, a declarat fostul ofițer SRI Daniel Florea, luni, la „Culisele statului paralel”, după ce Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș ca premier în urma consultărilor de la Cotroceni.

Anca Alexandrescu a punctat însă după declarațiile fostului ofițer SRI Daniel Florea că PSD nu va vota acum un astfel de guvern, cum a fost în 2015, după plecarea Guvernului Ponta.

„Am făcut o paralelă cu ce s-a întâmplat atunci. Și anume că PSD a intrat la guvernare cu dl Vasile Dâncu, apropiatul, omul statului paralel, pe care statul paralel se tot chinuie să îi găsească o poziție, ca vicepremier și ministru pentru Dezvoltare. Astăzi, însă, nu știu dacă statul paralel mai are atâta influență în zona PSD, în afară de dl Dâncu, încât să impună un vot al PSD.

Din informațiile pe care le am, PSD nu va vota sub nicio formă un astfel de guvern, pentru că au votat împotriva unui guvern din care să facă parte USR. Evident nu vor vota și consideră că desemnarea dlui Cioloș este un prim pas către anticipate. (…)

Cioloș, din punctul meu de vedere, și dacă trece prin Parlament, va eșua, cu pandemia, prețurile din energie, banii din PNRR, în ambele situații, Dacian Cioloș pierde”.

„PSD sub nicio formă nu votează un asemenea guvern, zic să voteze Cîțu și Orban. Cei de la PNL, și din gruparea Orban, și din gruparea lui Cîțu, spun sub nicio formă cu trădătorii de la USR. Mesaj pe care astăzi Klaus Iohannis l-a dat celor din echipa câștigătoare la Cotroceni: Sub nicio formă cu echipa trădătoare de la USR. (…)

„Iohannis i-a întins o capcană lui Cioloș. Îl omoară politic”, a concluzionat Anca Alexandrescu.