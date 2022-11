Google folosește o tehnologie extraordinară prin care poate anunța utilizatorii cu câteva secunde înainte de producerea unui seism. Jurnalistul Lucian Mîndruță a descris pe Facebook cum funcționează întreaga tehnologie în care sunt colectate informații de la toate telefoanele mobile Android pentru a detecta un cutremur și pentru a-i alerta pe cei din apropiere.

Iată ce a scris Mîndruță pe Facebook:

“In dimineata asta, telefoanele cu Android si-au avertizat utilizatorii ca vine un cutremur. In Bucuresti, cele mai multe au dat alarma cu 5-15 secunde inainte de miscarile seismice (bazat pe relatarile oamenilor, care pot fi subiective). E clar insa ca mesajul a ajuns inaintea seismului.

Cum a facut Google asta, fara acces la date oficiale?

E simplu: dupa ultimele actualizari ale sistemului de operare, androidul foloseste accelerometrele din telefon (da, cele care ii spun daca l-ai intors pe orizontala sau verticala) pentru a detecta miscarile bruste ale aparatului. Mai mult, in sistem se afla incarcate deja patternurile miscarilor seismice. Telefonul analizeaza miscarea proprie, o compara cu cea din timpul unui cutremur si, daca seamana, transmite alerta spre server.

Daca miscarile se intampla intr-un singur telefon, ele sunt ignorate de sistem. Dar daca se intampla in zeci, sute, mii, atunci serverul stabileste cu un mare grad de probabilitate atat zona de epicentru cat si magnitudinea. Dupa care da alerta in zona de actiune potentiala a cutremurului, folosind mesageria sistemului de operare.

Pentru ca acest cutremur a fost la o adancime mare – 160 de kilometri – undele seismice au ajuns la suprafata in Vrancea cu putin timp inainte de a ajunge si in Bucuresti sau Iasi. De aici si timpul scurt dintre alerta si miscarile seismice. Daca ar fi fost mai la suprafata, probabil ca am fi avut si 20-30 de secunde.

Sistemul a fost pornit in California, iar de anul trecut e activ in zone de risc, cum ar fi Noua Zeelanda sau Grecia. Pana azi nu stiam ca functioneaza si in Romania.

Care e concluzia?

1. Initiativa privata functioneaza mai bine decat statul. Ro-alert, desi are disponibil detectoare ultra-sensibile in Vrancea, nu a fost in stare sa implementeze asa ceva. Desi il platim, iar Google e gratis!

2. Big Data e aici. Ce ati vazut e un efect – pozitiv – al datelor culese de pe telefoanele noastre si care ajuta comunitatea. Nu toata tehnologia e rea, cum spun conspiratiile!”, a scris jurnalistul.

Informații despre tehnologie găsiți chiar pe blogul GOOGLE.