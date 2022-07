Detalii explozive din megadosarul ROMPREST au fost prezentate, joi seară, la Realitatea

Informațiile au fost prezentate de Anca Alexandrescu după ce DNA a anunțat că a început urmărirea penală în megadosarul ROMPREST pe numele conducerii firmei de salubritate din Sectorul 1.

„Dosarul ROMPREST nu se opreste aici, din sursele pe care le am, se extind. Mai sunt două personaje, dl Dracea, prieteni ai dlui Coldea, Orlando Valache si ei se vor intalnii cu domnii de la DNA. Nu se opresc aici cercetarile.

Pentru că și domnii de la CNAB, dl Duțulescu, dl Baciu, care și-au permis să voteze împotriva intereselor statului in favoarea unei societăți private, unor smecheri.

Am insa o informatie, adun documente deocamdata. In 2018, primarul de atunci, dl Tudorache a delegat competentele acestui contract altcuiva. Le mai atrag atentia smecherilor de la alte sectoare, ca vine si peste ei. Au fost chemtati si de la alt sector.

N-ați înțeles un lucru: sistemul te creează, sistemul te doboară”, a avertizat Anca Alexandrescu, adăugând că „sunt 200 de milioane de euro pentru o perioadă scurtă”, despre prejudiciul uriaș menționat de DNA în dosarul ROMPREST.

„Sper să se meargă la adevărații criminali din spate. Povestea ROMPREST este știută de ani de zile. Acolo știm că există niște nume grele în spatele lor”, a declarat jurnalistul Cătălin Pena.

Anca Alexandrescu a anunțat, în exclusivitate, și răspunsul DNA legat de numele celro care mai sunt cercetați în megadosarul ROMPREST.

„Mentionam ca despre ultimele două persoane Andrei Dracea si Orlando Valache, in acest moment nu deținem date care să facă obiectivul comunicarii publice. Nu va putem confirma sau infirma”, a declarat Anca Alexandrescu citând din răspunsul DNA.

„Oare de ce? Pentru că în presă au aparut informatii despre legaturile lui Dracea cu Coldea?

Din sursele pe care le am, cercetările se extind si catre fostii actionari, pentru ca au avut actiuni, am prezentat inclusiv inregistrari care arata ca s-au implicat activ in preluarea activelor”, a mai sus Anca Alexandrescu.

Pena: „Poate de asta ii protejeaza, pentru ca poate se face o intelegere. (…) De ce pe timpul protocoalelor s-a protejat?”, a adăugat Cătălin Pena.

„Se va merge cu cercetarea si catre reprezentantii CNAB”, a mai anunțat Alexandrescu.

„Cand am facut ancheta din Popesti Leordeni, o sa prezentam miza imobiliara, nu am uitat. Cand am discutat cu oameni de acolo, mi s-a spus ca , de ani de zile, mai mulți reprezentanți ai serviciilor au încercat sa intervina in manipularea firmelor de salubrizare”, a amintit Anca Alexandrescu.

Referitor la megadosarul ROMPREST, „a fost un denunt la baza, un autodenunt, doua acorduri de recunoastere. Cei de la Curtea de Conturi au facut un control si au sesizat. Cel care a facut denuntul a vorbit despre facturi, că nu există temeiul legal al tarifelor facturate. Tariful de 151%. S-au cerut plati nelegale in perioada 2013-2015, potrivit Camerei de Conturi Bucuresti. Desi a solicitat sa se ajusteze tarifele ca in contractul 2008, nici pana la momentul sesizarii nu s-a facut corectarea. În perioada 2016-2019 s-au platit facturi catre operatorul de salubritate. Prin nerespectarea deciziei curtii, lunar s-au platit 16 milioane , adica 150 de milioane de euro in trei ani de zile”, a declarat Anca Alexandrescu.

„La scurt timp dupa acest denunt, in 2019, primaria s-a intors impotriva celor care au facut, care sunt si azi in dosar. Denuntul e din octombrie 2019, in noiembrie, Primaria a facut actiune în instanță impotriva celor care apar in comunicatul DNA. Instanta a respins. Și nici pana azi primăria nu a facut apel. (…)

Baietii astia au avut senzatia ca nimeni nu-i poate atinge, ca sunt intangibili. (…) Insă… (…) Cei care au fost păpușați sunt aruncati in puscarie”, a mai declarat Anca Alexandrescu.

„Prin dezvăluirile din ultimii ani despre preluarea ostilă a acțiunilor, că sunt niște băieți din statul paralel și vin și spun dacă mai vrei să supravietuiesti, de maine el e asociat 50%-50%. ROMPRESTUL este în aceeași situație. Și cum a evoluat transferul de la Florian Walter la ceilalți acționari”, a mai spus Anca Alexandrescu despre cazul de la ROMPREST.