Ultima ediție din acest an a proiectului „Digital UP: Dezvoltare Antreprenorială pentru IMM-uri” a avut loc pe 22 noiembrie la Congress Hall Palas, Iași. Conferința a consolidat încrederea antreprenorilor în eficiența unui model de afaceri bazat pe tehnologia digitală cu ajutorul oamenilor de afaceri care și-au descris experiențele personale.

Proiectul „Digital UP: Dezvoltare Antreprenorială pentru IMM-uri” este inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) împreună cu Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA), susținut de Vodafone Business și moderat de către Alessandra Stoicescu.

fonduri-structurale.ro este partener al evenimentului.

Subiectele abordate în cadrul acestui eveniment au fost:

Alfabetizare și utilizare digitală

Utilizarea tehnologiei digitale este direct proporțională cu gradul de alfabetizare digitală și atât la nivelul funcționarilor, cât și la cel al mediului privat, trebuie intensificată educația digitală, a spus Marius Poșa, Subsecretar de Stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Reziliența în calea șocurilor

„În cadrul Vodafone, am făcut un studiu, la care au participat peste 1000 de antreprenori, și am încercat să identificăm problemele pentru care antreprenorii au succes sau nu au succes în această perioadă dificilă. Ce am descoperit noi este că gradul de digitalizare influențează capacitatea de reziliență a antreprenorului sau capacitatea de a identifica noi businessuri. Este o concluzie cu care noi rezonăm foarte mult și ne-am propus să depunem cât mai mult efort și să ne implicăm în cât mai multe evenimente care să susțină comunitatea de antreprenori să se digitalizeze. De ce este important să investim în digitalizarea antreprenorilor? Pentru că IMM-urile în România generează jumătate din valoarea economiei și concentrează două treimi din forța de muncă actuală. Este extrem de important să ne implicăm în astfel de proiecte și să sprijinim antreprenorii, să îi informăm, să îi ajutăm să conștientizeze beneficiile digitalizării”, a declarat domnul Florin Vișoiu.

Revoluția digitală cere calificare digitală profundă

„Este important ca antreprenorii interesați de automatizare sau de roboți să aleagă exact tehnologia adecvată afacerii lor”, a declarat doamna Ana Maria Stancu, CEO Bucharest Promo Robots.

Sursa: Realitatea de Iasi