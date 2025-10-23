Directorul DSVSA Brăila a fost prins astăzi în timp ce ar fi primit mâncare pentru câini drept mită! Medicul veterinar Marian Panțîru a încărcat sacii cu hrană în portbagaj, în parcarea unui supermarket, când a fost prins în flagrant de ofițerii Direcției Generale Anticorupție.

Aceștia i-au cerut să deschidă portbagajul, după care l-au dus la sediu pentru audieri. Toate momentele au fost filmate și fotografiate.

Directorul încărca marfa în portbagaj, în parcarea unui magazin

Marian Panțîru și-a parcat mașina în parcarea unui centru comercial din Brăila, loc în care s-a întâlnit cu bărbatul care i-a adus mâncarea pentru câini. Individul a început după aceea să încarce sacii în portbagajul medicului, însă acesta nu și-a dat seama că întreaga scenă este fotografiată și supravegheată atent de ofițerii DGA.

Sursele spun că sacii cu mâncare pentru câini au fost dați drept mită. Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au verificat portbagajul, după care i-au cerut medicului Marian Panțîru să îi urmeze către sediu, pentru clarificări.

Medicul a ajuns la audieri pentru lămuriri suplimentare în ancheta pornită pe numele său.

