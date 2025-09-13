Diana Buzoianu susţine că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor, nu s-a realizat niciun kilometru de dig.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Lucaci.

Diana Buzoianu susţine că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor, nu s-a realizat niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite, iar din cele 13 baraje şi tot atâtea poldere mai primesc finanţare doar câte unul – restul fondurilor fiind tăiate de Comisia Europeană.

Recent, ministrul Diana Buzoianu a anunţat că a trimis corpul de control la Apele Române, unde – afirma ea – din 9 mii de angajaţi, doar 130 sunt inspectori de control, iar reorganizarea de la începutul anului a dus la creşterea numărului de şefi.