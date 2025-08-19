Caz cutremurător marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost loviți mortal de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Victimele nu au fost deocamdată identificate.

Șoferul autocamionului, Laurențiu Curelea, a povestit că i-a văzut din timp pe banda de urgență. Potrivit declarațiilor sale, cei doi erau îmbrățișați, iar în momentul în care vehiculul s-a apropiat, s-ar fi aruncat împreună în fața camionului.

„Da, veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr, iar când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe și s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga, dar nu am reușit să-i evit”, a spus șoferul.

Accidentul a avut loc în jurul orei 9:00, iar impactul a fost devastator. La fața locului a fost chemat și un elicopter SMURD, însă medicii nu au mai putut salva victimele.

Polițiștii autostrăzii au deschis o anchetă și au audiat martorii oculari. Primele concluzii indică ipoteza unei sinucideri, însă cercetările continuă.

Problema majoră a anchetatorilor este că victimele nu aveau asupra lor acte de identitate sau alte înscrisuri care să ajute la recunoașterea lor. Astfel, identificarea lor se anunță dificilă.

Șoferul camionului a fost testat la laboratorul de medicină legală din Găești pentru alcoolemie, în timp ce polițiștii încearcă să afle cine erau cei doi tineri și ce i-ar fi determinat să recurgă la un gest atât de extrem.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentCIPRIAN CIUCU: „VOI VORBI DESPRE O CANDIDATURĂ LA PRIMĂRIA CAPITALEI DUPĂ CE GUVERNUL STABILEȘTE DATA ALEGERILOR”
Articolul următorSONDAJ MARCA REALITATEA PLUS, REALIZAT DE INSOMAR. CĂLIN GEORGESCU ȘI NICUȘOR DAN, LIDERII CU CEA MAI MARE COTĂ DE ÎNCREDERE. ANCA ALEXANDRESCU, ÎN TOPUL VOTURILOR PE BUCUREȘTI
Realitatea de Iasi

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR