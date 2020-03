Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost implicat într-un accident rutier sâmbătă noapte. Imediat după accident, Chirica a mers în restaurantul Moara de Foc, unde spune că a cerut un pahar cu apă.

„Am mers la restaurant şi le-am cerut un pahar cu apă. Au venit poliţiştii de la Rutieră şi mi-au spus că vor să mă testeze. I-am rugat să mă testeze pe terasă, după un stâlp, ca să nu fiu în văzul lumii! Mai erau oameni în zonă, au văzut şi ei. Martor la testare a fost şoferul din BMW. Apoi, au venit cei de la SMURD şi am mers la ei. Au vrut să mă pună pe targă, însă le-am spus că merg pe picioarele mele. În ambulanţă, m-am întâlnit cu tânăra rănită din BMW. Era speriată. I-am spus că tabla se reface, bine că nu suntem răniţi“, a spus Mihai Chirica.

Edilul a adăugat că a trecut pe culoarea verde a semaforului.

„Era verde când am intrat în intersecţie. Eu mă uitam înainte şi deodată parcă m-a pocnit ceva. Aveam centura pusă, însă am simţit lovitura intens. Airbag-urile şi-au făcut treaba. Pe urmă, am realizat că am avut un noroc teribil. Au lipsit vreo 20 de centimetri ca să intre în plin în noi, în lateral“, a menționat Chirica.