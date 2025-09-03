“Chiar nu realizează nimeni că suntem într-un moment grav, de cotitură pentru România?

Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară., a scris Lasconi.

TĂIERILE DIN PIX SUNT SOLUȚIA FACILĂ, CALEA GREA ESTE SĂ GĂSIȚI FINANȚARE

Edilul din Câmpulung le reamintește președintelui și oremierului că amândoi au fost primari și, deci, ar trebui să cunoască mai bine dedesubirile administrațiiilor locale.

“Tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român. (…) Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri”, a afirmat Lasconi.