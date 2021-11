La vârstă de doar 15 ani, 8 luni și 22 de zile, Enes Sali, fotbalistul de la Farul Constanța, a bifat primul său joc pentru prima reprezentativă a României, depășind astfel un record deținut de Cristi Manea, fotbalistul celor de la CFR Cluj, scrie Realitatea Sportivă.

Noua speranță a fotbalului românesc a fost asul din mâneca lui Mirel Rădoi pentru dubla din această lună, iar Mirel Rădoi a intrat direct în filele istorice după ce a apelat la Sali în meciul din Liechtenstein. La finalul partidei, fotbalistul celor de la Farul s-a arătat emoționat și a explicat de ce a ales să evolueze pentru România, în dauna reprezentativelor din Canada sau Turcia.

„Mă simt foarte bine, este o onoare pentru mine să debutez în tricoul ăsta, visam la asta de când eram mic și pot să spun că este un vis îndeplinit. Am ales România pentru că era cea mai bună decizie și mă bucur. Vreau să joc pentru România cât mai mult timp. Știam că sunt în lot, dar nu știam dacă o să joc. Sincer, am avut puține emoții, dar când am intrat în teren, nu mai aveam nimic. M-am simțit foarte bine, băieții m-au tratat foarte bine, este frumos. E tristețe în vestiar, din păcate, nu ne-am calificat la baraj, dar trebuie să ținem capul sus și să mergem înainte. Ăsta e visul nostru (n.r.: să ajungă la un turneu final) și o să fac tot ce e în puterile mele să îndeplinesc acest vis. Trebuie să muncesc foarte mult”, a spus Enes Sali, după meciul cu Liechtenstein.