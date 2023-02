Cafeaua decofeinizată este similară ca gust și aspect cu cafeaua obișnuită, dar conține foarte puțină cofeină. Nu există dovezi care să sugereze că un consum de cafea decofeinizată dăunează sănătății, însă poate chiar împărtăși unele dintre beneficiile unei cafelei obișnuite.

Decaf vs cafea obișnuită

Potrivit unei revizuiri sistematice din 2017, cafeaua decofeinată este similară cu cafeaua obișnuită, dar conține puțină sau deloc cofeină.

Pentru a elimina cofeina, producătorii folosesc o combinație de apă și alte substanțe chimice. Utilizarea de substanțe chimice suplimentare accelerează procesul de decofeinizare, care minimizează pierderea de compuși fără cofeină și ajută la păstrarea aromei distincte de cafea.

Deși procesul de decofeinizare are loc de obicei înainte de prăjire, un studiu din 2018 sugerează că extracția cofeinei se poate întâmpla mai rapid cu boabele prăjite.

Este decofeină nocivă pentru sănătate?

Un studiu din 2017, sursa de încredere, a analizat 201 meta-analize ale cercetărilor observaționale privind consumul de cafea. Autorii acesteia au concluzionat că cafeaua decofeinizată nu pare să aibă efecte nocive asupra sănătății.

Cu toate acestea, utilizarea clorurii de metilen în procesul de decofeinizare a ridicat o anumită îngrijorare în rândul membrilor comunității cafelei, precum și în rândul unor consumatori. Inhalarea chiar și a unor cantități mici de clorură de metilen – aproximativ 200 de părți per milion (ppm) în aer – poate încetini temporar sistemul nervos central și poate afecta atenția unei persoane și coordonarea ochi-mână. Expunerea ușoară poate duce, de asemenea, la simptome precum: durere de cap, somnolenţă, amețeli, iritabilitate, tuse sau respirație șuierătoare.

Administrația pentru Alimente și Medicamente, a aprobat utilizarea clorurii de metilen în procesul de extracție a cofeinei, atâta timp cât produsul final nu conține mai mult de 10 ppm, sau 0,001%, clorură de metilen reziduală.

Câtă cofeină conține decofeină?

În ciuda numelui său, cafeaua decofeinizată conține puțină cofeină. Deși cafeaua decofeină nu este 100% fără cofeină, ea conține semnificativ mai puțină cofeină decât cafeaua obișnuită.

O ceașcă de cafea obișnuită conține de obicei 80-100 mg de cofeină. Ceaiurile verzi și negre conțin, de asemenea, mai multă cofeină decât cafeaua decofeinizată. O ceașcă obișnuită de ceai verde sau negru, conține de obicei aproximativ 30–50 mg de cofeină. Pentru cei care doresc să-și reducă aportul de cofeină, poate că principalul beneficiu al cafelei decofeinizate este conținutul mult mai scăzut de cofeină.

FDA recomandă ca adulții să-și limiteze consumul de cofeină la cel mult 400 mg pe zi sau aproximativ patru căni de cafea obișnuită.

Consumul excesiv de cofeină poate provoca reacții adverse neplăcute la unii oameni, inclusiv:

· insomnii

· durere de cap

· greaţă

· nervozitate

· ritm cardiac crescut

· dureri epigastrice

· anxietate

· disforie sau un sentiment de nefericire.

Medicii pot sfătui persoanele cu anumite afecțiuni medicale să-și limiteze consumul de cofeină. Aceasta poate include persoane cu:

· dificultăți de somn

· anxietate sau stres

· afectiuni cardiovasculare

· probleme ale vezicii urinare

· probleme digestive, cum ar fi ulcerul gastric sau refluxul de acid.

Unele medicamente, cum ar fi anumite antibiotice și antidepresive, pot interacționa, de asemenea, cu cofeina, așa că un medic sau farmacistul poate recomanda limitarea sau evitarea cofeinei în timp ce luați aceste medicamente.

Referințe:

1. All About Decaffeinated Coffee. https://www.ncausa.org/

2. Drinking 3 or more cups of coffee daily may increase kidney dysfunction risk. https://www.medicalnewstoday.com/

3. Decaf Coffee: Good or Bad?. https://www.healthline.com/

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala