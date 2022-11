”În ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult despre procente şi cifre, dar mai puţin despre viaţa oamenilor. Pentru PSD nu a fost niciodată vorba de cifre sau procente, ci despre oameni şi despre ceea ce au ei nevoie acum. Despre #echitate, despre a-i ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. În total, vom veni cu un pachet social de 26,65 miliarde de lei de #SprijinpentruRomânia. Am considerat că fiecare categorie trebuie ajutată diferit, iar susţinerea din partea statului trebuie să meargă în proporţie mai mare la cei care resimt din plin efectele crizei economice. Şi aici mă refer atât la persoanele active – salariaţii cu salariu minim – prin creşterea salariului minim la 3.000 lei (din care 200 de lei scutiţi de taxe), cât şi la cei care un muncit o viaţă şi cu toate acestea au acum pensii mici”, a arătat Ciolacu.

El a adăugat că se doreşte încurajarea sectorul construcţiilor să se dezvolte şi de aceea va creşte salariul minim în acest domeniu la 4.000 de lei, cu scutirile de taxe existente şi în prezent.

”Am spus încă din septembrie că majorarea pensiilor trebuie făcută diferenţiat, sprijinindu-i mai mult pe cei care au pensii mai mici. Am fost consecvenţi şi am reuşit să-i convingem şi pe partenerii de Coaliţie de justeţea propunerii PSD. Astfel, de la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu un procent de 12,5 %, respectiv punctul de pensie va fi de 1.784 de lei. Totodată, vom continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 lei astfel: 1000 de lei până în 1.500 de lei, 800 de lei până în 2.000 de lei şi 600 de lei până în 3.000 de lei. Acest sprijin va fi împărţit în două tranşe pe parcursul anului 2023. De asemenea, se va acorda un sprijin de 1.400 de lei împărţit în două tranşe semestriale ca sprijin pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. În plus, persoanele cu venituri de până la 1.700 de lei vor primi carduri pentru alimente în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului 2023. În ceea ce priveşte protejarea persoanelor cu handicap, se va acorda cea de-a 13-a indemnizaţie. Totodată, se va actualiza cu rata inflaţiei indemnizaţia pentru veteranii şi văduvele de război – aceste indemnizaţii fiind îngheţate din anul 2018, creşterea fiind de aproximativ 30%. De la 1 ianuarie 2023, alocaţiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflaţiei”, a menţionat Ciolacu.

O postare similară are şi liderul UDMR, Kelemen Hunor.

“Uniunea Democrată Maghiară din România a sprijinit dintotdeauna pensionarii. Astăzi, 91 la sută dintre pensionarii din ţară au pensii sub 3.000 de lei şi este datoria noastră morală de a creşte veniturile lor cu rata inflaţiei sau, când vom avea posibilitatea, chiar cu mai mult”, a afirmat viceprim-ministrul Kelemen Hunor.