Consilierul local liberal Etienne Ignat s-a declarat dezamăgit de decizia președintelui Costel Alexe de a-l aduce pe Mihai Chirica drept candidat din partea PNL la Primăria Iașului.

„Sunt dezamagit de decizia de a-l primi pe Mihai Chirica in PNL IASI si cred ca este o greseala. Pana una alta, il invit pe domnul Mihai Chirica sa consulte lista cu proiecte depuse in Consiliul Local si sa le puna pe ordinea de zi, nu sa le BLOCHEZE!

Nici de ziua mea nu am primit atatea telefoane si mesaje pentru a nu-l primi in PNL, iar mesaje voastre prin care ma sustineti in acest demers sunt geniale! Ma inclin in fata dvs. si ma simt minunat sa va am langa mine! Va multumesc!“, spune Etienne Ignat.