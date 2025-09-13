Televiziunea publică olandeză a anunțat că va boicota ediția de anul viitor a Concursului Eurovision dacă Israelul va fi inclus în competiție, alăturându-se astfel Sloveniei, Islandei, Spaniei și Irlandei, care au anunțat măsuri similare în cazul menținerii Israelului pe lista participanților.

Într-un comunicat, AVROTROS a precizat: „Concursul Eurovision a fost fondat în 1956 pentru a aduce oamenii împreună după o perioadă de diviziuni profunde și război. De la începuturile sale, în urmă cu șaptezeci de ani, muzica a fost în centrul competiției ca o forță de unificare, având pacea, egalitatea și respectul drept valori fundamentale.”

Totuși, televiziunea a adăugat că nu mai poate „justifica participarea Israelului în situația actuală, având în vedere suferința gravă și continuă a populației din Gaza”, notează Euronews.

La fel ca postul public irlandez RTÉ, și AVROTROS a invocat probleme legate de libertatea presei și a acuzat existența unor „dovezi clare de ingerință a guvernului israelian” la ediția 2025, susținând că Israelul a folosit competiția „ca instrument politic”.

Comunicatul continuă: „Suferința umană, suprimarea libertății presei și ingerința politică contravin valorilor serviciului public de televiziune.”

Anunțul RTÉ din această săptămână a ridicat, de asemenea, îngrijorări privind țintirea jurnaliștilor și interzicerea accesului presei în Gaza.

Reacția Spaniei

Tot în această săptămână, ministrul spaniol al Culturii a vorbit despre participarea Spaniei la Eurovision 2026, amenințând cu retragerea dacă Israelul va rămâne în concurs.

„Nu cred că putem normaliza participarea Israelului la evenimente internaționale de parcă nu s-ar întâmpla nimic”, a declarat Ernest Urtasun la TVE. „Nu este un artist individual care participă, ci cineva care reprezintă cetățenii acelei țări.”

Ministrul a precizat că, dacă Israel va participa la ediția din 2026 „și nu reușim să-l excludem, vor trebui luate măsuri”, amintind că premierul Pedro Sánchez a cerut deja Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU) excluderea Israelului.

În mai, acesta a subliniat că „nimeni nu a protestat” atunci când Rusia a fost exclusă din competiții internaționale și din Eurovision după invadarea Ucrainei, solicitând aplicarea aceleiași măsuri și în cazul Israelului.

Ernest Urtasun a subliniat că nu este antisemitism să denunți „genocidul” din Gaza și a descris Israelul drept „un guvern genocidar”.

Tensiuni tot mai mari

Eurovision se confruntă cu controverse privind participarea Israelului de doi ani, iar țările menționate se alătură celor peste 70 de foști concurenți care au semnat o scrisoare deschisă prin care cer excluderea Israelului și a televiziunii publice KAN din competiție.

Câștigătorul ediției precedente, cântărețul austriac JJ, a declarat la rândul său că dorește ca Israelul să fie exclus de la Eurovision 2026.

EBU a extins termenul de retragere fără penalizare până în decembrie, când Adunarea Generală va lua o decizie finală privind participarea Israelului.

De la atacul Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023, mai mulți experți ONU în drepturile omului au afirmat că acțiunile militare israeliene în Gaza echivalează cu genocid, iar Curtea Internațională de Justiție a considerat plauzibile aceste acuzații.

Luna trecută, Integrated Food Security Phase Classification a declarat că populația din Fâșia Gaza se confruntă oficial cu o foamete „provocată de om”, în ciuda declarațiilor contrare ale guvernului israelian.

Ediția aniversară, cu numărul 70, a Eurovision este programată să aibă loc la Viena, Austria. Finala se va desfășura pe 16 mai 2026, după cele două semifinale din 12 și 14 mai.