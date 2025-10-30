A trecut mai bine de o lună de când șapte copii au murit la Spitalul de Urgență „Sfânta Maria din Iași”, din cauza infecțiilor nosocomiale. La o lună de la tragedie, personalul medical încă nu respectă regulile de igienă. Jurnaliștii Realitatea de Iași au fotografiat medici și asistenți care ies în curtea spitalului, la cafea sau fumat, cu echipamentul medical, intrând apoi în saloanele pacienților vulnerabili la orice bacterie.

Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat au arătat cum saloanele ATI ale spitalului nu aveau apă caldă, iar în spital se intra „ca în gară”. Mai mult, potrivit probelor recoltate, bacteria a fost descoperită inclusiv pe mâinile asistentului medical, dar și pe chiuveta din saloane.

Realitatea de Iași a publicat recent imagini și cu sacii de gunoi nesigilați, cu mizeria care se scurge în secțiile ATI.