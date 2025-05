De cand este in Parlamentul Romaniei ca deputat din partea formatiunii politice Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) prof. univ. dr. habil. Silviu-Octavian Gurlui a inceput sa faca naveta intre Iasi, unde are cabinetul de parlamentar, si Bucuresti, unde are locul de munca.

Naveta pe infrastructura rutiera a Romaniei l-a pus in diferite situatii mai putin placute . Aceste situatii mai putin placute l-a determinat pe alesul AUR sa inceapa lucrul pentru noua lege a infrastructurii rutiere din Romania.

Exclusiv pentru Realitatea de Iasi deputatul Gurlui ne-a dezvaluit cateva aspecte ce le va contine propunerea sa pentru o noua lege a infrastructurii rutiere din Romania.

Aceste astepte sunt:

“Inițiativa vizează modificarea și completarea mai multor acte normative esențiale – OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului și Ordinul nr. 1294/2017 privind protecția mediului – pentru a răspunde noilor provocări generate de fenomenele meteo extreme, traficul intens și degradarea infrastructurii.”

si

“Imi doresc o lege noua pentru infrastructura rutiera din tara, pentru siguranta noastra dar si a mediului. Dupa ce o termin, o voi depune in Parlament, saptamina viitoare!” a conchis deputatul AUR , Silviu Gurlui