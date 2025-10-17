Ministerul Sănătății anunță constituirea unei celule de criză, după explozia devastatoare din blocul de locuințe din Calea Rahovei.

La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență.

În plus, se identifică numărul de paturi de ATI libere și coordonarea resurselor umane și materiale.

“În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat Planul Roșu de intervenție.

Din primele informații, sunt posibil două persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu. Situația este în dinamică”, a informat ministerul.