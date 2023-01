Întamplarea cu final fericit a avut loc în prima zi a noului an. Consecințele puteau fi grave, dacă Vasile, un polițist ieșean nu ar fi acționat rapid, folosindu-și cunoștințele și know-how-ul pentru acordarea primului ajutor.

Astfel, de Sfântul Vasile, familia colegului nostru a fost vizitată de familia unui prieten.

Cei trei copii se jucau sub supravegherea părinților, moment în care Vasile a observat că Sonia, fetița prietenilor, în vârstă de un an și trei luni s-a înecat cu salivă, a căzut pe covor și a intrat în convulsii urmate de stop respirator și pierderea cunoștinței.

Deoarece părinții au intrat în panică și nu au realizat ce se petrece, Vasile a luat imediat fetița, a așezat-o într-o poziție de siguranță și a început manevrele de resuscitare cu masaj toracic.

În același timp a comunicat cu operatorii 112 și ulterior cu echipajul de pe ambulanță care l-au îndrumat în acordarea primului ajutor micuței și au sosit în 9 minute acasă.

Până la sosirea echipajului, în timpul manevrelor de resuscitare, fetița a regurgitat și apoi a început să respire din nou.

A fost preluată în siguranță de echipajul medical și transportată la spital unde și-a revenit complet.

Facem precizarea că agent șef adjunct Vasile Baciu, din cadrul Arestului I.P.J. Iași a urmat un curs de prim ajutor, organizat la nivelul Ministerului de Interne, fapt ce i-a permis să intervină prompt și eficient pentru salvarea Soniei.

Fetița și părinții i-au mulțumit prietenului care i-au fost alături într-un moment critic din viața ei.

