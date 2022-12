Fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, a declarat, joi, presei, că procurorii DIICOT i-au confundat semnătura şi i-au adus acuzaţii greşite în dosarul în care este anchetat pentru fapte de corupţie într-un dosar imobiliar, alături de primar şi mai mulţi angajaţi de la direcţiile de Urbanism, Cadastru şi Juridic.

Conform declarațiilor acestuia, în data de 10 august 2021, când se presupune că a săvârşit faptele de uzurpare de funcţie şi de fals intelectual, se afla tot sub control judiciar.

Practic, susţine acesta, semnătura i-a fost confundată cu cea a unuia dintre actualii viceprimari.

‘Ieri (miercuri -n.r) am fost luat în calitate de suspect şi lăsat să plec acasă în calitate de cetăţean. Am fost luat cu maşina şi dus cu maşina la audieri sub acuzaţia de uzurpare de funcţie şi fals intelectual. Am ajuns undeva la ora 11 la sediul IPJ, la ora 20 la DIICOT. După aproximativ o oră de audieri, când mi s-a prezentat documentul, am văzut o altă semnătură. Este grav faptul că niciun lucrător nu a verificat documentul respectiv. Data spune totul. În acea perioadă nici nu aveam voie să vin la Primărie. Eram tot sub control judiciar. Asta e hilar. Aici e abuzul. Discutăm despre un abuz. Sunt un norocos că nu a venit nimeni la mine acasă să spargă uşa’, a declarat fostul viceprimar Gabriel Harabagiu.

Procurorii DIICOT Iaşi şi poliţişti de la birourile de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) din Iaşi, Suceava, Vaslui şi Botoşani, împreună cu luptători din cadrul SAS Iaşi au efectuat, miercuri, 24 de percheziţii într-un dosar care vizează mai multe infracţiuni, printre care abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei.

Conform unui comunicat DIICOT, în urma descinderilor 30 de persoane au fost conduse la audieri.

Descinderile au avut loc într-un dosar care vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu în vederea obţinerii unui folos necuvenit, uzurparea funcţiei, delapidare, spălarea banilor, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Printre cei care au fost audiaţi până acum sunt primarul Mihai Chirica, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, care acum este şef Serviciu Relaţii Comunitare şi Politici Publice, mai mulţi angajaţi de la Serviciul Juridic, Direcţia de Urbanism, precum şi secretarul Consiliului Local, Denisa Ionaşcu.

Sursa: Realitatea de Iasi